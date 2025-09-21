close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!
Alle Infos zum Ford Scorpio

Russland-Downsizing: Halbierter Ford Scorpio mit Superbike-Motor

Tim Neumann Redakteur

Downsizing muss nicht beim Motor aufhören und darf durchaus Spaß machen. Den Beweis hierfür liefert der russische Youtube-Kanal Garage 54, der einen Ford Scorpio längs halbierte und ihm einen Superbike-Motor verpasste.

Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Der Ford Scorpio stehend von schräg vorne
Ford Scorpio

Ein russisches Tüftler-Team hat den Ford Scorpio zum schmalspurigen Ein-Person-Gefährt zusammengefrickelt. Als Antrieb dient mittig platzierter und völlig ungedämmter Superbike-Vierzylinder.

Foto: Youtube/Garage 54
Der Ford Scorpio stehend von schräg hinten
Ford Scorpio

Ein Vorteil des Umbaus ist, dass man sich nun aussuchen kann, von welcher Seite man den Fahrersitz entern möchte.

Foto: Youtube/Garage 54
Der Ford Scorpio stehend von vorne
Ford Scorpio

Dank der verschmälerten Karosserie verleihen die nun fast durchgehenden Frontleuchten dem Scorpio einen Avantgarde-Look der ulkigsten Sorte.

Foto: Youtube/Garage 54
Der Ford Scorpio stehend seitlich
Ford Scorpio

Die einzige "normale" Perspektive wird vom Mittelmotor ad absurdum geführt, der aus dem hinteren Seitenfenster herauslugt.

Foto: Youtube/Garage 54
Der Ford Scorpio stehend von hinten
Ford Scorpio

Aus manchen Winkeln könnte der Scorpio auch eine Art Dragster sein.

Foto: Youtube/Garage 54
Das Cockpit des Ford Scorpio
Ford Scorpio

Genau so rau wie das Exterieur gibt sich auch die Bedienung an Bord.

Foto: Youtube/Garage 54
Ein Fahrer im Ford Scorpio
Ford Scorpio

Man beachte die Superbike-Instrumente, die neben der B-Säule herunterbaumeln.

Foto: Youtube/Garage 54
Der Superbike-Motor des Ford Scorpio
Ford Scorpio

Dank eines Hilfsrahmens passt der Vierzylinder hinter den Vordersitz.

Foto: Youtube/Garage 54

Wer sich fragt, was aus dem Ford Scorpio geworden ist, mit dem Onkel Uwe in den 90ern immer zu Besuch kam: Falls er vor der Abwrackprämie 2009 ins Export-Exil floh, könnte er noch heute im ehemaligen Ostblock herumkurven. So wie das hier gezeigte Modell mit dem damals mäßig beliebten Aero-Heck. Dieses bekamen die Youtuber von Garage 54 – bekannt durch den zum E-Auto umgebauten Lada mit Akku-Bohrmaschinen als Motor – in die Finger und rüsteten den rüstigen Kölner in ein Schmalspur-Experiment um, das aussieht wie ein Geschwindigkeitsrekordfahrzeug auf Wish bestellt.

Rekordverdächtig am halbierten Scorpio ist aber höchstens dessen Fahrwerk, das bei jedem Gasstoß wahre Freudensprünge absolviert. Bevor es so weit kommen konnte, musste das russische Tüftler-Team zuerst einmal den mittleren Teil der Karosserie herausschneiden und die beiden Hälften so zusammenschweißen, dass daraus wieder ein fahrbares Gefährt werden konnte. Man mag sich den Aufwand unter dem Blech kaum vorstellen, wie die Radaufhängungen zusammengestaucht und der Antrieb neu sortiert werden musste. Für den Innenraum bedeutet die Halbierung, dass die Fahrt nun eine einsame ist. Positiv betrachtet, kann man sich jetzt aber immerhin aussuchen, von welcher Seite aus man sich auf den Fahrersitz schwingen möchte.
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die Mitfahrt mit dem einzigartigen Ford Focus RS Turnier im Video:

 
 

Halbiert, Superbike-Motor verpflanzt und mit Bürgermeister als Testfahrer: Dieser Ford Scorpio ist kaum zu toppen

Weil unter der halbierten Haube kein Platz mehr für das Serienaggregat war, musste Garage 54 umdisponieren. Und mit umdisponieren meinen wir in diesem Fall: Das Team besorgte sich einen Superbike-Motor, dessen schmale Bauweise hervorragend hinter den Vordersitz passte – zumindest, als die Tuner einen Hilfsrahmen dafür montierten. Aus welchem Motorrad der Vierzylinder genau stammt, wird nicht näher beschrieben (Das sind die stärksten Motorräder der Welt). Dafür leistet der Einliter-Viertakter 137 PS (101 kW) und erreicht damit das PS-Niveau der mehr als doppelt so großen Ford-Sechszylinder. Einziger Nachteil: Weil das mickrige Drehmoment üblicherweise nur 200 bis 300 kg beschleunigen muss, hat der Motor so seine Mühe, die gut eine Tonne Scorpio ins Rollen zu bringen.

Auch interessant:

Als Testfahrer für den Ford Scorpio hat sich Garage 54 tatsächlich den lokalen Bürgermeister ins Boot beziehungsweise in die modifizierte Ford-Kabine geholt. Dafür gebührt ihm durchaus Respekt, denn der Motor steckt ungedämmt hinter dem Fahrersitz wie ein Felsbrocken, der nur darauf wartet, beim ersten Bremsmanöver die Rückenlehne einzureißen. Wenn der Scorpio einmal unter sägendem Getöse losruckelt, wackeln im Maschinenabteil nicht nur der Vierzylinder, sondern auch die Superbike-Instrumente, die ziemlich lose an der B-Säule baumeln. Aber eins muss man dem russischen Youtube-Kanal lassen: Der halbierte Ford fährt, lenkt und bremst. Hoffentlich aber niemals auf öffentlichen Straßen. Nicht, dass Onkel Uwe ihn am Ende noch zurückhaben möchte. Hier geht es zum Video von Garage 54.

Tags:
Leserwahl Auto Trophy 2025: Das Symbolbild zeigt die Trophäe sowie den Hauptgewinn, ein BMW 2er Gran Coupé.
Auto Trophy 2025
Mitmachen und 2er gewinnen!
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Gewinnspiele Indian Summer-Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und gewinnen!
Indian Summer-Gewinnspiel
Jeden Tag ein Gewinn
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.