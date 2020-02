Was tun, wenn im Winter die Straßen glatt sind und eine Gefahr für Autofahrer und Fußgänger darstellen? In Bayern wurde ein Projekt auf den Weg gebracht, das umweltfreundlicher und innovativer ist, als einfach nur Streusalz zu verteilen: Gurkenwasser! Das Video erklärt, was hinter der neuen, kreativen Idee steckt. Mehr zum Thema: Sicher durch Eis und Schnee – Ratgeber

Ratgeber Richtiges Verhalten bei Glätte: Gefahren & Tipps Bei glatter Fahrbahn richtig reagieren