Ersetzen bald wieder Autokinos in der Nähe reguläre Kinos, die wegen des Coronavirus geschlossen bleiben? Mittlerweile gibt es in einigen Bundesländern Deutschlands Autokinos. Wo die Standorte und wie hoch die Preise sind, klärt der Artikel.

Überall in Deutschland ist die Lage ähnlich: Das Nachtleben setzt wegen des Coronavirus im November bis auf Weiteres aus, Kinos müssen wieder schließen. Doch mittlerweile gibt es in einigen Bundesländern Autokinos. Weil der Mindestabstand auf den großen Parkplätzen gegeben ist und die Zuschauer ohnehin in ihren Autos bleiben, ist ihr Betrieb grundsätzlich nicht verboten. Dennoch mussten die Autokino-Betreiber hart kämpfen und sich an strikte Auflagen halten, um weiterhin Filme ausstrahlen zu dürfen. So beispielsweise in Essen: Dort hat das Drive-in Autokino im Frühjahr 2020 als erstes Autokino eine Ausnahmegenehmigung von der Stadt erhalten. Dafür durften aber nur maximal zwei Haushalte im Auto sitzen. Tickets gab es nicht mehr an der Abendkasse, sondern nur noch im Online-Vorverkauf. Der Preis für ein Ticket: acht Euro pro Person. Mehr zum Thema: Die besten Autofilme für Zuhause

Der Trailer zum Film "Le Mans 66" (Video):

Öffnen Autokinos an Standorten in der Nähe erneut?

Ähnlich verhält es sich mit den Drive-In Autokinos in Köln und Stuttgart, die nach dem Beispiel von Essen wieder öffnen durften und deren Ticket-Preis ebenfalls bei acht Euro pro Person liegt. Nachdem das älteste Autokino Deutschlands in Frankfurt-Kornwestheim nach einer mehrwöchigen Corona-Pause wieder öffnen durfte, empfängt seit dem Sommer auch das fünfte Autokino der Drive-In-Gruppe – München-Aschheim – wieder Besucher. In einigen weiteren Städten hatten Kinofans im Frühjahr die Initiative ergriffen und kurzfristig Autokinos aufgebaut. Die meisten dieser Kinos haben ihren Betrieb aber längst wieder eingestellt. Zu den wenigen Ausnahmen gehören das Autokino Taucha bei Leipzig und das Autokino Karlsruhe. Doch wegen des erneuten Lockdowns im November 2020 ist es gut möglich, dass weitere Autokinos für einige Wochen eröffnen.

Autokino ist ein Trend aus den USA

Der Trend zum Autokino stammt – wenig überraschend – ursprünglich aus den USA. Immerhin ist sie die Nation, der wir auch Drive-In-Restaurants und Becherhalter zu verdanken haben. Weil die Amerikaner ohnehin viel Zeit im Auto verbringen, lag bereits 1933 nahe, die Leinwände zu den Fahrzeugen zu bringen und erste Autokinos zu eröffnen. In Deutschland brauchte es noch ein paar Jahre, bis 1960 das erste Autokino in Gravenbruch bei Frankfurt seine erste Vorstellung gab: "Der König und Ich", ein Musical mit Deborah Kerr und Yul Brynner. Dieses Autokino existiert übrigens noch heute. Mittlerweile kümmert sich Betreiber Drive-In Autokinos auch um Outdoor-Leinwände in Essen, Köln, Stuttgart und München. Ist in den vergangenen Jahren vor allem der Retro-Charme für die Besucher ein Faktor gewesen, so bekommen die Autokinos während des Coronavirus einen völlig neuen Aufschwung. Ob sie davon auch langfristig profitieren können, bleibt jedoch abzuwarten.

Erfahrungsbericht: AUTO ZEITUNG-Redakteur Tim Neumann besucht zum ersten Mal ein Autokino

"Das Autokino ist nur eine altbackene Notlösung in Corona-Zeiten? Weit gefehlt! Es ist eher eine charmante Mischung aus klassischem Kinogefühl mit einem Schuss Wohnzimmer-Privatsphäre, weil die Autos in einiger Entfernung zueinander stehen. Also keine peinlich lauten Besucher und keine Popcorn-Schlachten. Wer will, kann natürlich trotzdem die Scheiben herunterlassen und mit den unmittelbaren Nachbarn quatschen. Überraschenderweise lief auch der Verkehrsfluss bei der Ein- und Ausfahrt wie am Schnürchen. Immerhin wollen ja Hunderte Autos nach der Filmvorstellung gleichzeitig den Parkplatz verlassen. Nun aber zum eigentlichen Ablauf: Wer zuerst kommt, darf mit seinem Auto nach ganz vorne – im Gegensatz zum normalen Kino hier kein Nachteil. Wer die richtige Radiofrequenz einmal gefunden hat, empfängt störungsfrei und abhängig vom Soundsystem des Autos astreinen Klang. In meinem Fall schaltete sich das Radio nur blöderweise alle 20 Minuten ab. Also kurz Motor starten, Frequenz neu suchen und wieder zurücklehnen und den Film genießen. Sicherlich der einzige Wehmutstropfen eines sonst sehr gelungenen Abends. Also: Wer das Autokino noch nicht ausprobiert hat, unbedingt machen! Wer kein eigenes Auto besitzt, dem bieten manche Autokinos sogar die Möglichkeit, extra dafür einen Wagen zu mieten.

Autokinos in Deutschland im Überblick (Standorte)