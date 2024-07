Schutz vor der unsichtbaren Gefahr

Der Betriebsstoff Gas ist aus dem Camper nicht mehr wegzudenken. Egal, ob in Herd, Kühlschrank oder Heizung – LPG ist fast immer an Bord, und mit ihr die unsichtbare Gefahr Kohlenmonoxid. Ein Kohlenmonoxid-Melder wie der Gloria KO2D kann Leben retten. Kurztest!

Was ist ein Kohlenmonoxid-Melder?

Wohnmobile und Wohnwagen sind mit modernen Gasanlagen ausgerüstet. Die Hersteller sorgen bereits werksseitig für eine bestmögliche Absicherung des Gaskastens, in dem die Gasflasche angeschlossen wird. Doch trotz aller Sicherheitsmaßnahmen kann es passieren, dass Kohlenmonoxid (CO) bei der unvollständigen Verbrennung von Flüssiggas entsteht. Das toxische Gas ist im Vergleich zum Propan-Butan-Gas-Gemisch farb-, geruch- und geschmacklos. Nur ein Kohlenmonoxid-Melder erkennt den Austritt der unsichtbaren Gefahr und gibt laut Alarm. Wir haben den CO-Melder Gloria KO2D einem kurzen Test unterzogen.

Der Gloria KO2D Kohlenmonoxid-Melder im Test

Kohlenmonoxid im Camper? Das kann aus defekten Mobilheizungen oder aus Kartuschen Krimineller stammen. Es betäubt schnell und ist hochgefährlich. Der Gloria KO2D Kohlenmonoxid-Melder erkennt selbst geringste Mengen schnell und warnt lautstark. In Fahrzeugen, in denen geschlafen wird, sollte die preiswerte und wirkungsvolle Sicherheitseinrichtung nicht fehlen. Der Butterstück-große Melder erhält seine Energie aus zwei AA-Batterien, die circa zwei Jahre halten. Per Tastendruck kann man die richtige Funktion des CO-Melders überprüfen.



GLORIA Kohlenmonoxidmelder KO2D

Vorteile Sensible Reaktion

Preiswert

Kompakte Bauform

Arbeitet netzunabhängig Nachteile Sollte befestigt werden

Wenig attraktives Design

Nicht regenfest

Wo sollte der CO-Melder platziert werden?

Kohlenmonoxid ist ähnlich schwer wie Luft und sinkt im Vergleich zu Narkose- oder Flüssiggasen nicht zu Boden, sondern verteilt sich langsam im gesamten Raum. Es empfiehlt sich daher, den Gaswarner in circa 1,50 m Höhe zu platzieren. Das entspricht einem ungefähren Mittelwert zwischen Steh- und Sitzhöhe. Bei größeren Wohnmobilen und Wohnwagen lohnt es sich, mehrere Kohlenmonoxid-Melder in Wohn- und Schlafbereich zu platzieren.

Woran erkenne ich eine Kohlenmonoxidvergiftung?

Das Tückische an einer CO-Vergiftung sind die Symptome, die der einer Grippe sehr ähnlich sind. Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und Schläfrigkeit sind typische Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung. Meist mündet dies in der Bewusstlosigkeit der betroffenen Person, die im schlimmsten Fall zum Tod führt.

Diese Alternativen für einen Kohlenmonoxid-Melder empfehlen wir

Abus COWM510

Rund 30 Euro teurer ist der Abus COWM510-Kohlenmonoxid-Melder. Dafür sollen die beiden AA-Batterien laut Hersteller bis zu fünf Jahre halten. Der Sensor wird mit einer Lebensdauer von zehn Jahren angegeben. Bereits bei geringsten Mengen CO soll der Melder mit einem 85 db lauten Warnton Alarm schlagen.



Heimann CO-Melder

Der Heimann CO-Melder liegt auf einem preislich ähnlichen Niveau wie der getestete Gloria KO2D-Kohlenmonoxid-Melder. Fünf Jahre sollen die zwei im Lieferumfang enthaltenen AA-Batterien halten. Der elektrochemische Sensor kann laut Herstellerangaben zehn Jahre seinen Dienst verrichten, bevor der CO-Melder ausgetauscht werden muss.



Wie vermeidet man die CO-Bildung?

Es gibt neben der nun verpflichtenden Gasprüfung einige Möglichkeiten, einer Kohlenmonoxidvergiftung vorzubeugen: