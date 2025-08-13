Sobald im Sommer die Sonne durchs Seitenfenster knallt, steigt im Auto nicht nur die Innenraumtemperatur, sondern auch der Bedarf an einem zuverlässigen Sonnenschutz. Ein Modell, das sich in unserem Test als besonders praktisch erwiesen hat, ist der Sonnenschutz von Zamboo mit Vorhangfunktion. Aktuell ist er bei Amazon für nur rund zehn Euro erhältlich – das entspricht einem Rabatt von 28 Prozent!

Solider Sonnenschutz mit Vorhangmechanik 28 % günstiger

Im Vergleich zu klassischen Tönungsfolien oder Rollos punktet der Zamboo-Sonnenschutz mit einem einfach bedienbaren Vorhangsystem. Die Stoffbahn lässt sich mit wenigen Handgriffen öffnen oder schließen – ideal, wenn zwischen Sicht und Schatten gewechselt werden soll. Laut Hersteller deckt das Modell dank seiner Maße von 68 x 50 cm auch größere Seitenscheiben zuverlässig ab. In unserem Test erreichte der Sonnenschutz von Zamboo 83 von 100 Punkten und sicherte sich damit den dritten Platz.

Zamboo-Sonnenschutz im Test

Die Montage des Zamboo-Sonnenschutzes erfolgt mithilfe von vier Saugnäpfen, die sowohl an großen als auch an kleinen Scheiben gut halten. Ein Pluspunkt ist die Flexibilität bei der Breite, denn mithilfe von Schnüren kann der Vorhang bei Bedarf zusammengerafft werden. Etwas Kritik gab es für den unteren Bereich, der nicht fixiert wird und beim Öffnen des Fensters entsprechend mitschwingt. Dennoch: Für den vertretbaren Preis bietet der Zamboo-Sonnenschutz eine solide Leistung und ist eine gute Wahl für alle, die ohne Bastelaufwand UV- und Hitzeschutz nachrüsten möchten.

Weitere Sonnenschutz-Systeme fürs Auto im Angebot