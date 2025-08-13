close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!

"Gut" im AUTO ZEITUNG-Test: 28 % auf Zamboo-Sonnenschutz

Johannes Beck Redakteur

Vor allem Kinder auf der Rückbank leiden im Sommer unter intensiver Sonneneinstrahlung durchs Seitenfenster. Abhilfe verspricht ein flexibler Sonnenschutz wie der von uns getestete und für gut befundene Zamboo-Sonnenschutz. Jetzt gibt es 28 % Rabatt!
Hinweise zu den Affiliate-Links
Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.
Sonnenschutz von Zamboo in der hinteren Seitenscheibe eines Autos, aufgefaltet.
Der Vorhang von Zamboo ist mit je vier großen Saugnäpfen schnell installiert, verdunkelt auch recht lange Scheiben, passt aber eben auch an kleine, da man ihn mit Schnüren verstellen kann. Der untere Teil des Vorhangs wird nicht befestigt. Foto: AUTO ZEITUNG
Inhalt
  1. Solider Sonnenschutz mit Vorhangmechanik 28 % günstiger
  2. Zamboo-Sonnenschutz im Test
  3. Weitere Sonnenschutz-Systeme fürs Auto im Angebot

Sobald im Sommer die Sonne durchs Seitenfenster knallt, steigt im Auto nicht nur die Innenraumtemperatur, sondern auch der Bedarf an einem zuverlässigen Sonnenschutz. Ein Modell, das sich in unserem Test als besonders praktisch erwiesen hat, ist der Sonnenschutz von Zamboo mit Vorhangfunktion. Aktuell ist er bei Amazon für nur rund zehn Euro erhältlich – das entspricht einem Rabatt von 28 Prozent!

Affiliate Link
Zamboo Sonnenschutz - 68 x 50 cm - Dunkelgrau (Einzel)
9.99 €
13.90 €
-28%
Amazon
Zum Produkt

 

Solider Sonnenschutz mit Vorhangmechanik 28 % günstiger

Im Vergleich zu klassischen Tönungsfolien oder Rollos punktet der Zamboo-Sonnenschutz mit einem einfach bedienbaren Vorhangsystem. Die Stoffbahn lässt sich mit wenigen Handgriffen öffnen oder schließen – ideal, wenn zwischen Sicht und Schatten gewechselt werden soll. Laut Hersteller deckt das Modell dank seiner Maße von 68 x 50 cm auch größere Seitenscheiben zuverlässig ab. In unserem Test erreichte der Sonnenschutz von Zamboo 83 von 100 Punkten und sicherte sich damit den dritten Platz.

 

Zamboo-Sonnenschutz im Test

Die Montage des Zamboo-Sonnenschutzes erfolgt mithilfe von vier Saugnäpfen, die sowohl an großen als auch an kleinen Scheiben gut halten. Ein Pluspunkt ist die Flexibilität bei der Breite, denn mithilfe von Schnüren kann der Vorhang bei Bedarf zusammengerafft werden. Etwas Kritik gab es für den unteren Bereich, der nicht fixiert wird und beim Öffnen des Fensters entsprechend mitschwingt. Dennoch: Für den vertretbaren Preis bietet der Zamboo-Sonnenschutz eine solide Leistung und ist eine gute Wahl für alle, die ohne Bastelaufwand UV- und Hitzeschutz nachrüsten möchten.

 

Weitere Sonnenschutz-Systeme fürs Auto im Angebot

Affiliate Link
PEMOTech Sonnenschutz (2-Stück)
13.29 €
18.99 €
-30%
Amazon
Zum Produkt

Affiliate Link
Walser Auto-Sonnenrollo – 53 x 56cm
18.29 €
23.95 €
-24%
Amazon
Zum Produkt

Affiliate Link
ZATOOTO Auto Sonnenschutz (2 Stück)
19.99 €
22.98 €
-13%
Amazon
Zum Produkt

Tags:
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.