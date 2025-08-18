Die Gamescom 2025 (20. bis 24. August in Köln) zählt erneut zu den größten Gaming-Events weltweit. Doch was hat das mit Autos zu tun? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen – und zeigen, warum virtuelle Rennstrecken und reale PS-Welten enger verbunden sind, als man denkt.

Für die Gamescom 2024 in Köln hat Opel den kleinen Stromer Corsa passend hergerichtet. Gelb, Schwarz und Weiß ist der Corsa lackiert, während die Grafik des "Corsa"-Schriftzugs an Computerspiele erinnern soll.

Die Gamescom ist – gemessen an Besucherzahl und Ausstellungsfläche – die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele.

Audi präsentiert auf der Gamescom sein siegreiches Le‑Mans-Rennfahrzeug. Der direkte Blick auf ein solches Rennauto zieht nicht nur Autofans in seinen Bann, sondern zeigt auch die Verbindung zwischen realer Highspeed-Mobilität und virtuellen Rennwelten.

Spektakuläres Showcar in Köln: Aston Martin und Spieleentwickler HoYoverse bringen nicht nur das neue Videospiel Zenless Zone Zero nach Köln, sondern auch einen Aston Martin Vantage im ZZZ-Look.

Die Gamescom 2025 zeigt, dass die Zukunft des Autos nicht nur elektrisch, sondern auch interaktiv ist. Einige Autobauer setzen gezielt auf Gaming, um die nächste Generation von Autofahrenden zu begeistern.

Die Gamescom wird auch 2025 erneut zum Mekka für Gamer:innen – aber auch für Autofans lohnt sich ein Blick auf Europas größte Spielemesse. Zwar wird kurz vor dem Start der Messe (20. bis 24. August 2025) nicht bekannt gegeben, welcher Autohersteller offiziell an der Messe teilnehmen wird, ein Blick zurück in die vergangenen Jahre zeigt jedoch: Auf der Messe wurden nicht nur Spiele ins Fahrzeug integriert, sondern auch auffällige Sondermodelle im Gamescom-Look präsentiert.

Der Toyota GR Yaris (2024) im Fahrbericht (Video):

Die Highlights der Gamescom 2025 für Autofans

Für die Gamescom 2025, die am 19. August mit einer Eröffnungszeremonie und der Opening Night startet und am 20. August offiziell die Türen für alle Besucher:innen öffnet, hat bislang lediglich Audi seine Anwesenheit bestätigt.

Audi präsentiert auf der Gamescom sein legendäres Le-Mans-Rennfahrzeug. Für Rennspiel-Fans und Motorsport-Enthusiast:innen ein echtes Highlight und beliebtes Fotomotiv. Der 900 kg leichte Audi R8 mit der Startnummer 1, Siegerfahrzeug der legendären "24 Stunden von Le Mans" im Jahr 2002, hat einen 610 PS (448 kW) starken V8 unter seinem Blech. Weil man diese aber nicht testen kann, gibt es vor Ort in der Rennsimulation "Projekt Motor Racing" das gleiche Fahrzeug. Wer in der Simulation die schnellste Rundenzeit fährt, wird Renn-Profi und erhält einen Preis. Am 25. November kommt "Project Motor Racing" dann offiziell auf den Markt. Hier erklären wir wird die Strecke und die Klassen-Reglements zu Le-Mans.

Audi macht das Auto zur Spielekonsole

Doch es bleibt nicht nur bei dem Rennspiel: Seit Juli 2025 bringt Audi mit der speziell fürs Fahrzeug entwickelten Gaming-Plattform AirConsole interaktiven Spielspaß direkt ins Auto. Gespielt wird über das zentrale MMI Touchdisplay oder – in entsprechend ausgestatteten Modellen – über das MMI-Beifahrerdisplay. Die Steuerung übernehmen Smartphones, die sich per QR-Code verbinden. Dank Privacy Mode bleiben Fahrer:innen während der Fahrt ungestört, während Passagier:innen unterwegs aus einer Vielzahl von Spielen wählen können.

Spielspaß unterwegs: Audi integriert AirConsole. Foto: Audi

Lego wieder mit eigenem Stand

Lego ist natürlich kein klassischer Autobauer, hat aber zahlreiche kleine Fahrzeuge im Sortiment – und wird auch 2025 mit einem eigenen Stand auf der Gamescom vertreten sein. Erwartet werden beim dänischen Spielwarenhersteller in Halle 8 neue Themenwelten rund um Fortnite, Super Mario, Animal Crossing und möglicherweise Pokémon. Hier verraten wir, welche Lego-Sets sich für Autofans lohnen.

Aston Martin trifft Zenless Zone Zero

Ein Highlight liefert der chinesische Spieleentwickler HoYoverse: Mit Aston Martin bringt er das Fantasy-Action-Rollenspiel Zenless Zone Zero auf die Messebühne. Zusätzlich dazu wird am Stand Stand C-031 (Halle 6) ein Aston Martin Vantage Coupé im ZZZ-Design stehen.

Autohersteller auf der Gamescom 2024

BMW & Mattel: "UNO Car Party!" im Infotainment

Bei der Gamescom 2024 präsentierten BMW, Mattel und AirConsole das beliebte Kartenspiel UNO als In-Car-Game – erstmals in einem BMW X3 erlebbar. Seit dem 21. August erhielt "UNO Car Party!" über ein Update Einzug in rund 500.000 BMW‑ und Mini‑Fahrzeuge. Gespielt wird via Infotainment mit Smartphones als Controller – natürlich nur im geparkten Zustand.

Mercedes-Benz: Cloud-Gaming mit Fortnite & Co.

Mercedes gab auf der Gamescom eine Partnerschaft mit dem Cloud-Gaming-Anbieter Boosteroid bekannt. Seit 2025 können Fahrer:innen über das MBUX‑System auf über 1000 Games zugreifen, darunter Fortnite und andere Triple-A-Titel – spielbar im geparkten Fahrzeug.

Opel: Corsa Rally Electric im auffälligen Gamescom-Look

Opel zeigte auf der Messe den Corsa Rally Electric in einer auffälligen "Gamescom Special Edition": Schwarz-weiß mit knallgelben Felgen, Bremssätteln und pixeligen Schriftzügen – ein echter Blickfang am ADAC-Stand.

Warum Autohersteller auf der Gamescom präsent sind

Zielgruppe: Gamer:innen sind oft jung, technikaffin und begeisterungsfähig – und sie kaufen bestenfalls auch Autos.

Innovationsplattform: Die Gamescom bietet eine Bühne für neue Technologien, Interfaces und Entertainment-Konzepte.

Markenimage: Zwischen Cosplayern:innen und AAA-Spielen machen sich Rennwagen und Infotainment-Gadgets richtig gut – emotional und medial.