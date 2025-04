Ja, G-Power hat es schon wieder getan. Die Tuningschmiede, die über die Jahrtausendwende und in den Nuller-Jahren mit diversen, hochpotenten BMW-Umbauten jenseits der 700-PS-Grenze (515 kW) auf sich aufmerksam machte, hat sich wieder einen BMW vorgeknöpft – und ihn dank Tuning alter Schule zu deutlich mehr Leistung verholfen. Die Rede ist vom G-Power G3M Bi-Turbo 800 Touring, der auf 25 Stück limitiert ist. Dem serienmäßig 510 PS (375 kW) starken BMW M3 Touring entlockt der Tuner satte 800 PS (588 kW) und 900 Nm Drehmoment.

XXL-Turbolader im G-Power G3M Bi-Turbo 800

Den Reihensechser dürfen größere Turbolader mit größeren Turbinen- und Verdichtergehäusen sowie -rädern jetzt mit deutlich mehr Frischluft zwangsbeatmen. Die hauseigene Deeptone-Abgasanlage (Carbon-ummantelte Endrohre mit 100 und 110 mm im Durchmesser) sorgt darüber hinaus für eine bessere Abgasabfuhr – senkt den Abgasgegendruck, was zu geringeren thermischen Problemen und somit zu mehr Leistung führt. Software-seitig optimiert, die Vmax-Sperre musste dadurch leider auch rausfliegen, könnte sich so die Möglichkeit bieten, den 800-PS-Kombi mit rund 330 km/h über die Autobahn zu scheuchen.

Ein Touring in Voodoo-Blau, orangen Akzenten & viel Carbon

Damit die anderen Verkehrsteilnehmer:innen auch wissen, was da im Sturzflug auf sie zugeflogen kommt, hat sich der renommierte BMW-Tuner größte Mühe gegeben, den G-Power G3M Bi-Turbo 800 Touring auch als solchen zu kennzeichnen. Am auffälligsten: die knallige Außenfarbe in Voodoo-Blau, die herrlich mit den orangefarbenen Felgen kontrastiert. In Form von Schwellern, Frontsplittern, diverse Fronteinsätzen und einem größeren Diffusor kommt beim Powerkombi auch genügend Carbon zum Einsatz. Auch die Motorhaube mit den zusätzlichen Kühlöffnungen ist aus dem edlen Werkstoff gefertigt, trägt aber nicht nur zur wilden Optik, sondern auch zu einer verbesserten Wärmeabfuhr bei. Orange Zierstreifen rundum runden den Auftritt des BMW M3 Tourings optisch ab.

Doch nicht nur außen legt der Tuner Hand an. Unter der Haube findet sich eine Motorabdeckung aus Carbon mit orangefarbenen Farbakzenten. Damit kann auch der Innenraum prahlen: Orange Ziernähte und diverse Details im knalligen Farbton kontrastieren mit diversen Zierelementen aus Carbon. Ein Hingucker: die Plakette in der Mittelkonsole. Nicht im Bild ist das optionale LED-Lenkrad. Preise des exklusiven Lademeisters nennt der Tuner übrigens nur auf Anfrage.