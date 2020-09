Während der Diesel in Europa und gerade in Deutschland nach wie vor sehr beliebt ist, ist er in den USA eher verpönt: nichts neues. Doch auf den gemeinsamen Nenner, dass Sportwagen nicht mit Diesel fahren, konnten sich bislang alle Autofans einigen. Youtuber Westen Champlin dagegen dreht sein eigenes Ding: Er hat seinem Ford Mustang einen sogenannten Cummins-Dieselmotor eingepflanzt. Dabei gab es zahlreiche Probleme, die von Kraftstoffproblemen bis zu undichten Einspritzdüsen reichten. Aber jetzt läuft das Muscel Car – mit großem Turbo, viel Diesel und noch mehr Qualm, wie das Video unten eindrucksvoll zeigt. Oben im Video ist der Ford Mustang Mach-E zu sehen. Mehr zum Thema: Das ist der Ford Mustang Mach-E

Neuheiten Ford Mustang Facelift (2017): Preis, Motor & Crashtest Mustang Facelift erhält ein Upgrade

Der Ford Mustang mit Diesel im Westen Champlin-Video: