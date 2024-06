"Vollwertiger Elektro-Opel ab 25.000 Euro"

Die AUTO ZEITUNG sprach im Kurz-Interview mit dem CEO von Opel, Florian Huettl, über einen künftigen elektrischen Einstiegs-Opel und den Einfluss des Manta auf das Design der Marke, die seit 125 Jahren Autos baut.

Herr Huettl, momentan verlangsamt die Autobranche das Tempo zur Elektrifizierung. Gilt das auch für Opel?

Im Gegenteil. Unsere Elektrooffensive läuft auf Hochtouren. Wir sind ein Vorreiter bei der Elektrifizierung und bieten dieses Jahr als erster deutscher Hersteller mindestens eine vollelektrische Variante für jedes Modell im Portfolio an. Unser Fahrplan bleibt unverändert. Ab 2025 wird jede Produkteinführung in Europa ausschließlich elektrisch sein. Ab 2028 werden wir in Europa nur noch Fahrzeuge mit batterieelektrischen Antrieben anbieten. Opel steht übrigens als einzige deutsche Marke im Stellantis-Konzern für deutsche Ingenieurskunst, deutsches Design und deutsche Autowerte. So legen wir besonderes Augenmerk auf Qualität und Eigenschaften, wie etwa eine präzise Lenkung und Fahrwerksabstimmung.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Opel Frontera (2024) im Video:

Opel-CEO Florian Huettl im Interview

Bei VW und Renault sind Elektromodelle für 20.000 Euro in der Entwicklung. Was plant Opel in diesem Segment?

Wir unterschreiten mit dem Corsa Electric Yes bereits heute die 30.000 Euro-Grenze. Der neue rein elektrische Frontera kommt demnächst schon ab rund 29.000 Euro. Wir arbeiten an einem batterieelektrischen Opel, den es in absehbarer Zeit ab 25.000 Euro geben wird. Er muss bezahlbar sein – und ein vollwertiger Opel. Unser Ziel ist es, Elektromobilität für alle erschwinglich zu machen.

Wann kommt die Neuauflage des Manta?

Der Manta ist eine Ikone, eines der wichtigsten historischen Opel-Modelle. Er verkörpert das emotionale Potenzial von Opel wie kein anderes Fahrzeug. Sein wegweisendes Design, genauer gesagt sein Kühlergrill, diente als Inspiration für unseren heutigen Vizor. Das Manta-Projekt macht Fortschritte. Es handelt sich aber nicht zwingend um ein Coupé oder um eine Kopie des historischen Vorbilds. Es wird ein Auto für eine breite Zielgruppe sein. Und natürlich rein elektrisch. Die Elektromobilität bietet auch in puncto Design viele neue Möglichkeiten.