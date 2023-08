Unser Fazit

Es ist weniger das Design als mehr die Tatsache, dass wir hier ein viertüriges Cabrio in Verbindung mit Leistungswerten auf Supersportwagen-Niveau haben, was den Ronin so spektakulär macht. Dass sein Preis an der 400.000-Dollar-Marke kratzt, ist da eigentlich nur logisch. Jetzt ist Fisker an der Reihe, abzuliefern.