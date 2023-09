Fisker Project Pear heißt das nächste Automodell, das der dänische Autodesigner Henrik Fisker für 2024 angekündigt hat. Der Preis ist ambitioniert, die Reichweite entgegen dem Akronym wenig revolutionär.

Fisker denkt in anderen Dimensionen, das haben schon vergangene und zum Teil wenig erfolgreiche Autos wie der Karma gezeigt – nun kündigt der Däne mit dem Fisker Project Pear (2024) das nächste Modell mit dem gelinde gesagt ehrgeizigen Ziel von 250.000 Einheiten pro Jahr an. Der Fahrzeugname soll tatsächlich nicht Birne lauten, sondern als Akronym wenig bescheiden für "Personal Electric Automotive Revolution", zu Deutsch: Persönliche Elektroauto-Revolution", stehen. Erste Teaserbilder über Twitter zeigen einen rund 4,5 Meter langen, also mit dem VW ID.4 vergleichbar großen Crossover mit niedriger Gürtellinie, entsprechend große Fensterflächen, Kameras statt Außenspiegeln sowie einem illuminierten Modellnamen an der Front. Aufgrund der gebogenen A-Säule wird der Fisker Project Pear (2024) im Netz mitunter schon mit dem Fiat Multipla verglichen – ein zweifelhafter Vergleich, der sich aber mit Blick auf den ersten realen Prototyp (siehe unten) zu relativieren scheint. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Fisker Ocean (2022) Das kostet der EQC-Gegner

Der VW ID.4 (2020) im Video:

Preis & Reichweite des Fisker Project Pear (2024)

Doch, was ist denn nun so revolutionär am Fisker Project Pear (2024)? Die technischen Daten, soweit kommuniziert, sind es jedenfalls nicht: Standardmäßig treibt den Elektro-Crossover ein Motor an der Hinterachse an. Optional ist er mit zwei E-Motoren, also Allradantrieb, erhältlich. Fisker möchte zwei verschiedene Batteriegrößen anbieten, wobei der größere Akku eine Reichweite von bis zu 500 Kilometer ermöglichen soll. Zusätzliche Kilometer verspricht das ebenfalls optionale Solardach. Wird der rund 30 Zentimeter größere und bereits erhältliche Ocean bei Magna in Österreich gefertigt, übernimmt iPhone-Hersteller Foxconn die Produktion des Fisker Project Pear (2024). Dafür hat der vietnamesische Konzern das Ex-GM-Werk in Ohio übernommen. Vier Ausstattungslinien sollen zur Auswahl stehen, das Einstiegsmodell zum Preis ab 29.900 US-Dollar, also umgerechnet 28.188 Euro (Stand: Dezember 2022), zum Verkauf stehen. Eine Reservierung gegen eine Pauschale von 250 US-Dollar ist bereits möglich. Die Premiere soll im zweiten Halbjahr 2023 erfolgen, der Marktstart 2024. Ob der ID.4-Konkurrent nach Europa kommt, ist ungeklärt.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant:

Elektroauto VW ID.4 (2020) Der ID.4 wird günstiger