Italo-Beau in maritimer Sonderausführung

Das Faltdach, das so typisch für den Fiat 500C ist, wird in leinenfarben gehalten.

Mit dem Stadtflitzer Fiat 500C hat die Marke einen echten Verkaufsschlager für die Nische der kleinen Cabrios in petto. Wem der kleine Italiener mit dem sonnigen Gemüt von Hause aus noch nicht genug Stil hat, wird nun von Tuning-Profi Irmscher bedient.

Bei ihrer Veredelung des Fiat 500C geizen die schwäbischen Tuningspezialist:innen von Irmscher nicht mit optischen Reizen. Allerdings gehen sie dabei eher mit filigranem Designergriffel als mit grobem Gerät zu Werke. Und diese Extraportion stilvolles Styling steht dem kleinen Italiener gut zu Gesicht: Der bereits von Haus aus gefällig gezeichnete Retromodell mit dem Cabrio-Faltdach erhält neben einer dunkelblauen Sonderlackierung weitere fein akzentuierte Linien, die ans Originaldesign anknüpfen. Zudem wird optisch ein Frontgrill angedeutet.

17-Zoll-Leichtmetallräder namens "Irmscher Turbo Star" nehmen anstelle der serienmäßigen 15-Zöllern in den Radhäusern des Fiat 500C Platz. Trotz dieser Maximierung fügen sie sich harmonisch in die Fahrzeugform der Neuauflage der Italo-Kleinwagen-Ikone ein. Der Bestseller der Marke, die im Juli 2024 ihr 125-jähriges Jubiläum feierte, hat sich weltweit bereits mehr als 1,5 Mio. Mal verkauft und war laut KBA-Statistik zeitweilig der gefragteste Neuwagen auf dem deutschen Markt.

Frische Farben von Irmscher für den Fiat 500C

Da tut eine individuelle optische Note gut. An der Seitenlinie prangt der Schriftzug "Sailing Edition", der das Oberthema des Maßnahmenpakets treffend umschreibt. Ausdruck findet es unter anderem in einem leinenfarbenen Faltdach in Segeltuchoptik. Die Folienbeklebung auf dem Frontgrill sowie Streifen mit Irmscher-Schriftzug auf den Flanken greifen die Farbgebung der Felgen auf. Sie findet sich auch an der Dachfläche und Anbauteilen wieder.

Die auf 300 Exemplare limitierte Sonderserie des Fiat 500C trägt den Namen "Yacht by Irmscher" und wird in der Manufaktur von Irmscher in Remshalden für die Berliner "Autohaus König"-Gruppe in Handarbeit umgesetzt, die den ab 27.290 Euro (Stand: Juli 2024) erhältlichen Fiat 500, der von dem bekannten 70 PS (51 kW) starken 1,0-l-Dreizylinder-Benziner mit Sechsgang-Handschalter angetrieben wird, auch exklusiv vertreibt. Damit auf den ersten Blick klar wird, wer hier Hand angelegt hat, ist in die Lederkopfstützen, die Teil des Interieurpakets von Irmscher ist, der markante Schriftzug des Tuners eingeprägt.