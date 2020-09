Der Fiat 500 (2020) stromert mit klassischem Design, stilsicherem Innenraum und moderner Technik in die Elektro-Zukunft. Sechs Zentimeter wächst der Kleinwagen in Länge und Breite, der Radstand legt um zwei Zentimeter zu. Der typische 500er-Look unterscheidet sich in kleinen, aber feinen Details von der vorigen Generation. Der Elektromotor ist 87 kW (118 PS) stark und beschleunigt den Fiat 500 (2020) in neun Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 150 km/h begrenzt. Das 42 kWh große Batterie-Paket im Unterboden steht für eine Reichweite von 320 Kilometern nach WLTP. Mehr zum Thema: Der Fiat 500 Elektro im Fahrbericht

Elektroauto Fiat 500 (2020): Elektro, Preis & Reichweite Der Fiat 500 wird elektrisch