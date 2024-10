Mit diesem Purosangue ist niemals Ende Gelände

Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Das Ersatzrad und die Schippe am Heck können sich bei Offroad-Expeditionen als nützlich erweisen.

Wem der Ferrari Purosangue nicht offroadig genug ist, bekommt jetzt Hilfe. Der Allradspezialist Delta 4x4 macht den Italiener zum Hardcore-Kraxler, der sogar mit einem Dachzelt aufwartet.

Beim Tunen geht es zumeist ums Tieferlegen. Doch Delta 4x4 schwimmt traditionell gegen den Strom. Der Veredler mit dem grobstolligen Namen bockt seine Tuningobjekte praktisch systematisch auf. Wenn es sein muss, auch gleich um ganze zehn Zentimeter. Sein jüngstes Projekt ist aber kein Arbeitsgaul vom Schlage eines VW Amarok und auch keine Mercedes G-Klasse, sondern ein echter Vollblüter: Der Ferrari Purosangue hält als Basis her, ist aber nach der Schlammvorbereitungspackung kaum noch wiederzuerkennen.

Der Ferrari Purosangue von Delta 4x4 geht mächtig in die Höhe

Design und Format der Beadlock-Felgen könnten auch einem Passagierjet entstammen. Die All Terrain-Gummis darauf zeigen jedoch, dass platte Pisten nicht das bevorzugte Terrain des viertürigen Ferrari sind, den Delta 4x4 zum Purosangue Fuoristrada adelt. Der Namenszusatz bedeutet "im Gelände" und bedarf keiner näheren Erklärung. Damit sich die Walzen auf Matsch und Schotter austoben können, erhöht der Allradspezialist die Bodenfreiheit und verbreitert die Radhäuser. Für den Fall eines Plattfußes thront ein Ersatzrad quer über Heckspoiler und -klappe, das die Aerodynamik des Italieners wahrscheinlich nachhaltig ruiniert.

Das Dachzelt erspart die Hotelbuchung

Aber der Purosangue Fuoristrada wächst nicht nur "von unten". Auf dem Dach türmen sich zwei Benzinkanister auf einer großen Plattform auf. Die dahinter angebrachte Box entpuppt sich nach dem Aufklappen als Dachzelt. Der Ritt durchs Gelände kann also durchaus mit einer Pyjama-Party enden, und das ganz ohne Hotelreservierung.

Leistungsmäßig bleibt der Ferrari Purosangue Fuoristrada unverändert: 725 PS (533 kW) müssen also reichen fürs Offroad-Vergnügen. Delta 4x4 legt hier keine Schippe nach, sondern hängt sie praktischerweise hinten dran, damit die vielen Pferdchen im Zweifel auf die Straße, Piste oder Düne übertragen werden können. Noch ist diese bayrische Interpretation eines Vollblut-SUV, das hier getrost für "Schnell Und Vierradgetrieben" stehen darf, nur eine Simulation. Aber die Renderings könnte Delta 4x4 nach eigenem Bekunden problemlos als reale Teile anfertigen. Falls also Besitzer:innen eines Ferrari Purosangue ihr V12-Rennpferd durch Gräben und über Oxer treiben möchten, würde der Veredler in Unterumbach die 3D-Drucker und den Carbonofen anschmeißen.