Eine so gut wie menschenleere Autobahn. Genauer gesagt die A7, Auffahrt Hannover und Göttingen. Das Fahrzeug: Ein Ferrari LaFerrari mit bewundernswerten 963 Pferdestärken unter der Haube. Klar, dass es dem PS-Junkie da im Gasfuß kribbelt. Während also in der Politik über Geschwindigkeitsbeschränkungen auf deutschen Autobahnen diskutiert wird, schafft ein Ferrari-Fahrer PS-starke Tatsachen und rast mit 372 km/h über die A7. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

