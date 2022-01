417 km/h auf Autobahn: Kommentar (Pro/Contra)

Ein tschechischer Multimillionär ist mit seinem Bugatti Chiron mit 417 km/h über eine deutsche Autobahn gerast – und hat ein Video davon ins Internet gestellt. Die Politik ist erbost, die Polizei ermittelt und die Redaktion der AUTO ZEITUNG diskutiert. In einem Kommentar nähern wir uns der Frage nach Recht und Unrecht oder Sinn und Unsinn an.

Tim Neumann (Online-Redakteur): "Natürlich wäre es sicherer gewesen, den Bugatti Chiron auf abgesperrter Strecke auszufahren – auch wenn man die dafür geeigneten Orte an einer Hand abzählen kann. Doch, was der Tscheche getan hat, ist in meinen Augen keinesfalls ein Vergehen. Die Straßenverkehrsordnung besagt, dass Fahrer:innen "nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug unter Kontrolle ist." Und ein Bugatti ist nicht irgendeine Bastelbude, sondern ein Hypersportwagen, dessen Reifen, Aerodynamik und auch Bremsen genau für diese Bedingungen entwickelt und gefertigt wurden. Wenn der:die Fahrer:in fit, konzentriert sowie sich der Verantwortung bewusst ist und die Strecke weitgehend frei, so steht Geschwindigkeiten oberhalb der Richtgeschwindigkeit nichts im Wege. Das gilt übrigens genauso für 200 oder 300 km/h schnelle Fahrzeuge." Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Kommentar zur 417-km/h-Fahrt auf der Autobahn: Pro & Contra