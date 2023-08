Man könnte meinen, der Youtuber WhistlinDiesel – bekannt für seine Zerstörungsvideos – hätte es mit Absicht gemacht. Doch er versichert unter seinem Video auf Youtube, dass das, was in seinem Clip zu sehen ist, wirklich aus Versehen passierte. Der eigentliche Plan war, seinen Ferrari F8 Tributo über abgemähte Kornfelder zu jagen, um das Auto nur etwas zu quälen. Doch heiße Bremsen und trockene Grasreste sind keine ganz so gute Kombination. Wie schlimm es den rund 370.000 Euro teuren Ferrari erwischt hat und welchen weiteren Schaden das Flammeninferno verursacht hat, zeigt das Video unten. Im Video oben geht die AUTO ZEITUNG auf erste Testfahrt mit dem Ferrari 296 GTB (2022). Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.​ Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Fahrbericht Neuer Ferrari F8 Tributo (2019): Erste Testfahrt Der F8 Tributo ist ein Quell der Fahrfreude

Auch interessant:

Ferrari F8 Tributo im WhistlinDiesel-Video: