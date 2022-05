Auch wenn Paul Walker, einer der Stars der "Fast & Furious"-Filmreihe, 2013 tragischerweise ums Leben gekommen ist, so bleibt die Begeisterung um seine Person ungebrochen. Zahlreiche Fans und Anhänger:innen seiner Filme kennen seine Biografie, seine Rollen und was es sonst noch so über den Schauspieler zu wissen gibt, in- und auswendig. In unserem Quiz rund um Paul Walker gilt es, zwölf Fragen zu ihm, seinem Leben und seiner Karriere zu beantworten. Neben ein paar einfacheren Fragen haben wir auch die ein oder andere knifflige Quizfrage eingebaut. Los geht's! Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon



Viral "The Fast & The Furious": Abgelehnte Filmautos Diese Autos waren nicht gut genug