Fans von "Fast & Furious: Tokyo Drift" aufgepasst! Der getunte Nissan 350Z aus dem Kino-Blockbuster steht zum Verkauf. Dabei handelt es sich um eines von zwei Original-Fahrzeugen aus dem Film. Der Preis für den in Schwarz und Grau gehaltenen Nissan liegt bei rund 99.950 Pfund (113.333 Euro)?.

Der Nissan 350Z aus dem Film "Fast and Furious: Tokyo Drift" wird in Großbritannien verkauft. Der Wagen steht für 99.950 Pfund (113.333 Euro) zum Verkauf. Zum Vergleich, ein neues Porsche 911 Carrera S Cabrio gibt es für einen Preis von knapp 96.000 Pfund (108.854 Euro), einen gebrauchten Basis-350Z für rund 4000 bis 5000 Pfund (4536 bis 5669 Euro). Das Filmauto mit mehr als 17.702 Kilometer hat eine Erstzulassung von 2002. Der Wagen ist ein Unikat, da es nur zwei Modelle gibt, die den Film ohne Schaden überstanden haben. Ein privater Sammler hat den 350Z kurz nach der Veröffentlichung des Films im Jahr 2006 von Universal Pictures gekauft.

