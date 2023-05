In erfolgreichen Kinofilm-Reihen gehört es mittlerweile zum guten Ton, auf ganz bestimmte Szenen oder Thematiken anzuspielen, wie sie in vorangegangenen Teilen behandelt wurden, auch wenn die Handlung bereits völlig andere Wege beschreitet. Diese Hommagen und "Eastereggs" gibt es natürlich auch im zehnten Teil der "Fast and Furious"-Filmreihe "Fast X". Vor allem die Ereignisse in "Fast Five", dem fünften Teil der Reihe, werden in "Fast X" aufgegriffen. Doch sogar für eingefleischte Fans ist es hin und wieder schwierig, alle absichtlichen Anspielung der Filmemacher zu erkennen. Looper DE hat in seinem Video die besten 15 Anspielungen zusammengefasst (siehe unten) und zeigt die relevanten Szenen aus den jeweiligen F&F-Filmen. Im Video oben klärt Leslie & Cars auf der Essen Motor Show die Frage: Elektroauto-Tuning – geht das? Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Anspielungen in Fast 10 im Looper DE-Video:

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: