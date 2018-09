"Fast and Furious 9" ohne Luke Hobbs? Darsteller Dwayne "The Rock" Johnson ist über das Drehbuch nicht informiert. Grund dafür könnte der Streit mit Schauspiel-Kollegen Vin Diesel und Tyrese Gibson sein. Der Filmstart ist auf den 10. April 2020 verlegt worden.

Muss "Fast and Furious 9", dessen Filmstart von ursprünglich 18. April 2019 auf den 10. April 2020 verlegt wurde, ohne Dwayne "The Rock" Johnson in der Rolle des Luke Hobbs auskommen? Verschiedene Antworten des US-amerikanischen Schauspielers legen diesen Schluss nahe. Auf die Frage, ob er Teil von "Fast 9" sein werde, antwortete Johnson: "Ich glaube, sie arbeiten noch an diesem Drehbuch. Also, ich weiß es nicht, das ist irgendwie noch ungewiss." Möglicherweise spielen da auch Auseinandersetzungen mit den Schauspiel-Kollegen Vin Diesel und Tyrese Gibson rein. In einem Interview mit dem "Rolling Stone"-Magazin hat sich "The Rock" über das schwierige Verhältnis zu seinem Schauspielkollegen geäußert und bestätigt, dass die beiden in "Fast and Furious 8" nicht eine Minute gemeinsam vor der Kamera gestanden haben. Eine Szene, in der sie zusammen zu sehen sind, sei nachträglich zusammengeschnitten worden. Auch hätte es schon ein Gespräch zwischen den beiden gegeben, mit dem Ergebnis, dass "wir fundamental andere Ansichten über die Philosophie haben, wie wir das Filmemachen und die Zusammenarbeit angehen". Außerdem fügte er an: "Es hat bei mir einige Zeit gedauert, aber ich bin froh über diese Klarheit. Egal, ob wir noch einmal zusammenarbeiten oder nicht." Mehr zum Thema: Alle Informationen zu Fast-and-Furious-Sequal "Hobbs & Shaw"

Verspäteter Filmstart: Fast 9 kommt am 10. April 2020

Aufregung um eine Besetzung Dwayne "The Rock" Johnsons in "Fast and Furious 9" (2020) hatte es auch schon im November 2017 gegeben. Tyrese Gibson, Darsteller des Charakters Roman Pierce, hat auf Instagram gedroht, bei "Fast 9" nicht mehr dabei zu sein, falls Johnson dazugehöre. Im Originaltext schrieb er: "I'm sorry to announce that if Dwayne is in "Fast 9", there will no more Roman Pearce". Offenbar geht der Fehde voraus, dass Tyrese Gibson "The Rock" dafür verantwortlich macht, dass "Fast and Furious 9" nicht 2019, sondern erst ein Jahr später in die Kinos kommt. Der Grund für die Verzögerung soll angeblich ein geplanter Fast-&-Furious-Spin-off mit Dwayne Johnson und Jason Statham sein. Dieser soll auch schon für Streit zwischen Vin Diesel und "The Rock" gesorgt haben, da Diesel die Filmreihe seit dem Tod Paul Walkers als sein "Baby" ansieht. Johnson kommentierte das im US-Format "Watch what happens live with Andy Cohen" wie folgt: "Die ganze Sache mit Tyrese war ziemlich enttäuschend, weil ich mit ihm sehr lange befreundet war. Ich glaube, eine Fehde braucht zwei Leute, die sie führen, und es war ziemlich einseitig, und er hat seine Meinung sehr oft in den sozialen Medien kundgetan. Offenbar hatte er auch einige Probleme in seinem Privatleben. Aber nein, wir haben nicht miteinander gesprochen, und ich sehe keine Grund, warum wir das tun sollten, für mich müssen wir keine Unterhaltung führen." Mehr zum Thema: Dokumentation "I am Paul Walker

Zoff am Set von Fast and Furious

Schon länger zeigen sich im Bild der "Fast and Furious 9"-Familie deutliche Risse. Jordana Brewster, Darstellerin der Mia Toretto, fordert, Frauen in Hollywood zunehmend die Stimme zu geben, die sie auch verdienen. Sie wünsche sich einen eigenen Film, in dem die Freundschaft von Letty und Mia vertieft wird. Schauspiel-Kollegin Michelle Rodriguez alias Letty kritisiert ebenfalls das einseitige Frauenbild, das durch die Filmen transportiert würde. Das teilte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Profil mit und drohte im gleichen Atemzug, aus der Filmreihe auszusteigen, sollte bei "Fast and Furious 9" nicht nachgebessert werden. "Ich hoffe, sie entscheiden sich dazu, die Frauen des Franchises beim nächsten Film ("Fast and Furious 9", Anm. d. Red.) mehr in den Vordergrund zu rücken. Ansonsten könnte ich auch einfach Lebewohl sagen zu einem geliebten Franchise", so Michelle Rodriguez wörtlich "Es war eine gute Fahrt und ich bin dankbar für die Gelegenheit, die mir Fans und das Studio über die Jahre gegeben haben." Im Nachgang ist die Schauspielerin von ihrem Vorhaben wieder etwas abgerückt und konkretisiert, dass ihre Nachricht weniger eine Drohung als vielmehr eine Ermutigung für die Verantwortlichen gewesen wäre, sich in "Fast and Furious 9" besser mit den weiblichen Charakteren zu beschäftigen. Neben Rodriguez' eigener Rolle existieren allerdings bereits andere starke Frauenfiguren in der "Fast & Furious"-Filmreihe, wie zum Beispiel die von Charlize Theron und Helen Mirren dargestellten Figuren.

