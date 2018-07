Was wäre, wenn alle deutschen Autofahrer ihrem Verbrenner den Rücken kehren und auf ein Elektroauto umstiegen? Zumindest gäbe es dann nicht nur ein ziemliches Chaos in der Energieversorgung, sondern auch an Tankstellen und Autobahnraststätten – besonders in der Ferienzeit. Das prognostiziert zumindest Wissenschaftskabarettist Vince Ebert in seiner Kolumne auf spektrum.de.

Video Verbot des Autos als Eigentum: Video Es gibt zu viele Autos