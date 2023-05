Wenn ein Popstar, wie Ed Sheeran es einer ist, kurzentschlossen ein Mini-Konzert in einer Nebenstraße gibt, sind die allermeisten Menschen aus dem Häuschen – was für ein einmaliges Erlebnis, zumal völlig kostenlos! Während also nicht nur Ed Sheeran-Fans das Video (siehe unten) mit Genuss anschauen, sind Autofans angesichts der gezeigten Bilder einfach nur fassungslos. "Was macht der Sänger da?!" Tatsächlich besteigt der Brite das Dach eines vermutlich völlig fremden Autos, um dort ein Lied zum Besten zu geben. Wellt sich das Blech schon unter dem bloßen Gewicht Ed Sheerans bedenklich, dreht sich der Popstar in den folgenden Minuten auch noch zig Mal, um vom beträchtlich großen Publikum besser gehört zu werden. Das macht das Autodachdesaster erst komplett – die völlige Zerstörung zeigt das Video unten. Im Video oben erklärt die AUTO ZEITUNG, warum Autoaufkleber den Versicherungsschutz mindern können. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

