Wer beim Reifenwechsel die Radmuttern mit dem richtigen Drehmoment anziehen will, braucht einen Drehmomentschlüssel. Wir haben sieben Halbzöller zum Sparpreis getestet. Nur einer war richtig gut.

Bei der Handhabung des Maskoschlüssels braucht es allerdings gute Augen und einigen Kraftaufwand, wenn man hohe Drehmomente einstellen möchte.

Die beiden Grobskalen des Unitec-Schlüssels sind nur bei gutem Licht ordentlich abzulesen. Dafür löst der preisgünstige Drehmomentschlüssel sehr präzise aus und kürt sich so zum Preis-Leistungssieger.

Unitec liefert den Drehmomentschlüssel in einer Box mit Stauplätzen für drei Steckschlüssel. Der mit 21 mm Weite zählt aber leider nicht zum Lieferumfang. Unverständlich!

Gäbe es in unserem Test von günstigen Drehmomentschlüsseln einen Schönheitspreis zu gewinnen, wäre der Anpuds ein Anwärter auf den Sieg. Auch funktionell ist ihm wenig vorzuwerfen. Allerdings wird der Schönling ohne Zubehör ausgeliefert.

Die Oberflächenverarbeitung beim Halbzöller von S&R ist einwandfrei. Die Einteilung der Skalen ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber sehr gut ablesbar.

Darüber hinaus lässt sich der Vanpo-Schlüssel sehr leicht und präzise einstellen. Für feste Schraubverbindungen dürfte er allerdings länger sein.

Brauchbare Drehmomentschlüssel gibt es schon für wenig Geld. Unser Test zeigt allerdings, dass die Qualitätsunterschiede gewaltig sind.

Nur einer der Drehmomentschlüssel im Test verdient die Note Gut

Wer nicht mit Ganzjahresreifen (hier im Test) unterwegs ist, sollte zweimal im Jahr die Räder wechseln – so klappt der Reifenwechsel schnell und unkompliziert. Ein sinnvolles Zubehör: der Drehmomentschlüssel. Für 50 Euro oder mehr bekommt man schon einen Drehmomentschlüssel, mit dem man die Radmuttern mit dem exakt richtigen Drehmoment anziehen kann. Wir haben sieben günstige Drehmomentschlüssel getestet, die beim Erreichen des eingestellten Drehmoments mit einem Knacken darauf hinweisen, dass die Radmutter korrekt angezogen ist. Alle Probanden sind für Rechts- und Linksgewinde geeignet.

Drehmomentschlüssel für den Reifenwechsel im Überblick

Testsieger: Vanpo Halbzoll-Drehmomentschlüssel 20-220 Nm

Zum vertretbaren Preis bietet der Vanpo-Drehmomentschlüssel einen großen Lieferumfang, der auch qualitativ höheren Ansprüchen gerecht wird. Neben zwei Verlängerungen liegen dem Halbzöller gleich fünf Steckschlüssel für alle gängigen Radmutterngrößen bei (17, 19, 21, 23 und 24 mm). Auch der Schlüssel selbst ist gut verarbeitet und lässt sich sehr leicht einstellen: Einfach den mit Federdruck operierenden Arretier-Ring niederdrücken und mit dem geriffelten, rot eloxierten Drehgriff das gewünschte Drehmoment auswählen. Das gelingt spielfrei und erfordert auch bei hohen Momenten keine überdimensionierte Armmuskulatur. Das beschert ihm den Testsieg.

Auch die Auslösegenauigkeit des Vanpo-Schlüssels von plus/minus 2,14 Prozent ist schon beinahe eines Profigeräts würdig. Dazu gesellt sich der große Einstellbereich von 20 bis 220 Nm. Hier bleiben nur zwei Wünsche offen: Da Drehmomente für Radmuttern häufig noch in Foot-Pounds kommuniziert werden, wäre eine zweite Grobskala vorteilhaft. Außerdem fällt der Testsieger mit 42 cm Länge vergleichsweise kurz aus. Bei hohen Drehmomenten ist somit Muskelkraft gefragt.



Gute Handhabung

Hohe Auslösegenauigkeit Nachteile Kurz

Sehr empfehlenswert: Famex Halbzoll-Drehmomentschlüssel 30-210 Nm

Der knallrote Drehmomentschlüssel von Famex steckt in einem kompakten, soliden Koffer, in dem sich sinnvolles Zubehör findet. Neben einer Verlängerung sind auch drei Steckschlüssel vorhanden, die – besonders für empfindliche Alufelgen zu empfehlen – mit Kunststoff ummantelt sind. Mit ihrer Tiefe könnten sie auch als Zündkerzenschlüssel dienen. Sogar ein Adapter für Nüsse im Format 3/8 Zoll liegt bei. Mit maximal 3,5 Prozent Abweichung vom eingestellten Wert ist das Auslösemoment des Famex-Schlüssels für den Radwechsel und andere Arbeiten bestens geeignet. Die Handhabung klappt weitgehend problemlos. Allerdings verwirrt die seltsame Skaleneinteilung.



Felgenschonende Steckschlüssel Nachteile Seltsame Skaleneinteilung

Sehr empfehlenswert: S&R Halbzoll-Drehmomentschlüssel 28-210 Nm

Der Halbzöller von S&R zählt nicht zu den billigsten Probanden, setzt sich aber durch seine wertige Erscheinung positiv ab. Der längste Schlüssel im Test fühlt sich überaus solide an und glänzt matt mit seiner sandgestrahlten Oberfläche. Der Einstellgriff ist handgerecht, nahezu spielfrei und leichtgängig. Das mitgelieferte Zubehör, eine Verlängerung und drei Steckschlüssel, ist maßhaltig und hochwertig. Die Feinskala am Drehgriff reicht kurioserweise bis zwölf. Aber wenn man das verinnerlicht hat, geht die Einstellung leicht von der Hand, zumal die beiden Grobskalen gut ablesbar sind. Neben dem Kalibrierzertifikat flößen auch die Auslösegenauigkeit von plus/minus vier Prozent und die in den Schlüssel gestanzte Seriennummer Vertrauen ein. Da bleiben wenig Wünsche offen.



Gute Bedienungsanleitung Nachteile Seltsame Einteilung der Feinskala

Ergebnisse der Top-3 (Tabelle)

Produkt (Punkte max.) Vanpo Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll Famex Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll S&R Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll Funktionalität (50) 38 32 29 Qualität (20) 19 15 14 Sicherheit (20) 20 16 16 Nachhaltigkeit (10) 10 10 9 Gesamtpunkte (100) 87 73 68 Bewertung Gut Befriedigend Befriedigend Prädikat Testsieger Sehr empfehlenswert Sehr empfehlenswert

Sehr empfehlenswert: Anpuds Halbzoll-Drehmomentschlüssel 20-220 Nm

Der Drehmomentschlüssel von Anpuds ist nahezu baugleich mit dem Testsieger, hüllt sich aber in edles Schwarz. Diese Lackierung sieht nicht nur vorteilhaft aus, sondern hat auch einen handfesten Zweck: Dadurch hebt sich die lasergravierte Grobskala kontrastreich ab und bleibt auch für Hobbyschrauber:innen mit Sehschwäche perfekt ablesbar. Auch das Einstellen selbst geht mit dem federgestützten Arretiermechanismus sehr leicht von der Hand, und zwar bis in hohe Drehmomentbereiche, für die manche Konkurrenten einigen Kraftaufwand erfordern.

Muskeln sind allerdings beim Festziehen von Radmuttern gefragt. Mit seiner Länge von nur 41 cm bietet der Anpuds wenig Hebelkraft. Schade ist auch, dass der hochwertige Schlüssel ohne jegliches Zubehör ausgeliefert wird. Das kostet wertvolle Punkte. Dafür entschädigt er mit einer hohen Auslösegenauigkeit.



Gute Handhabung

Hohe Auslösegenauigkeit Nachteile Kurz

Kein Zubehör im Lieferumfang

Preis-Leistungssieger: Unitec Halbzoll-Drehmomentschlüssel 40-210 Nm

Ganz nüchtern verchromt und in einem unauffälligen schwarzen Koffer kommt der Drehmomentschlüssel von Unitec daher. Beim Öffnen der Box fällt zunächst ein leerer Stauraum für einen 21er-Steckschlüssel ins Auge, der seltsamerweise nicht zum ansonsten sinnvollen Lieferumfang zählt. Dafür entschädigt der Unitec-Schlüssel mit seiner hohen Auslösegenauigkeit (weniger als zwei Prozent Toleranz) und einer sehr guten Bedienungsanleitung, die mit einer großen Umrechnungstabelle das Konvertieren von Newtonmetern in Foot-Pounds oder Kilopondmeter erleichtert. Neben der Seriennummer sind auch zwei Grobskalen eingestanzt. Diese sind zwar farblich nicht abgehoben, aber dennoch ordentlich lesbar. Eine solide Leistung zum kleinen Preis, die ihm den Titel des Preis-Leistungssiegers einbringt.

Sehr gute Bedienungsanleitung Nachteile 21er-Steckschlüssel nicht im Lieferumfang

Ergebnisse der Plätze 4 und 5 (Tabelle)

Produkt (Punkte max.) Anpuds Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll Unitec Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll Funktionalität (50) 23 24 Qualität (20) 18 16 Sicherheit (20) 16 16 Nachhaltigkeit (10) 10 9 Gesamtpunkte (100) 67 65 Bewertung Befriedigend Befriedigend Prädikat Sehr empfehlenswert Preis-Leistungssieger

Masko Halbzoll-Drehmomentschlüssel 40-210 Nm

Mit einem satten Metallicblau sticht der Drehmomentschlüssel von Masko aus der Menge hervor. Ein tiefer Kratzer im Hebel und abplatzender Lack am geriffelten Griff sprechen allerdings nicht für gehobene Qualität und sanfte Produktionsmethoden. Das bestätigen auch die mitgelieferten Steckschlüssel: Sie sind gerade noch maßhaltig und fallen qualitativ gegenüber der Konkurrenz ab. Die beiden Grobskalen, schlicht in den blaulackierten Hebel gestanzt, sind nur mit Mühe zu entziffern und hohe Momente erfordern viel Kraftaufwand beim Einstellen. Dies gibt Abzüge in der Handhabung. Sehr schön hingegen: Als einziger Proband wird der Masko-Schlüssel mit einem Paar Arbeitshandschuhen ausgeliefert. Auch die Auslösegenauigkeit mit plus/minus vier Prozent Abweichung genügt zum Räderwechsel.

Gute Bedienungsanleitung Nachteile Mäßige Handhabung

Mäßige Verarbeitungsqualität

Amazon Basics Halbzoll-Drehmomentschlüssel 27-204 Nm

Der Namenszusatz Basics lässt es erahnen: Der Halbzöller von Amazon begnügt sich mit dem Nötigsten. Der Drehmomentschlüssel steckt in einer stark riechenden Plastikbox, die den Schlüssel auch nur unzureichend fixiert, und kommt ohne jedes Extra daher. Verlängerung und Steckschlüssel müssen daher dem heimischen Ratschenkasten entnommen werden. Nur die Konversionswerte zwischen Newtonmeter, Foot-Pounds und Kilopondmeter sind in das Plastik der Verpackung eingeprägt. Auf dem Schlüssel selbst gibt es zwei Skalen für Nm und Ft-Lb. Diese sind aber farblich nicht abgehoben und daher nur mäßig ablesbar. Die Auslösegenauigkeit genügt mit plus/minus vier Prozent Abweichung den Anforderungen beim Räderwechsel.



Zwei Skalen… Nachteile … die allerdings schlecht ablesbar sind

Kein Zubehör im Lieferumfang

Ergebnisse der Plätze 6 und 7 (Tabelle)

Modell (Punkte max.) Masko Amazon Basics Funktionalität (50) 22 17 Qualität (20) 8 7 Sicherheit (20) 13 16 Nachhaltigkeit (10) 7 8 Gesamtpunkte (100) 50 48 Bewertung Ausreichend Mangelhaft

So haben wir getestet

Wir haben preisgünstige Halbzoll-Drehmomentschlüssel getestet, die vor allem beim Reifenwechsel zum Einsatz kommen. Neben der Auslösegenauigkeit wurden dabei auch die Handhabung, die Materialqualität und die Ausstattung bewertet. Für die volle Punktzahl benötigten die Probanden zudem eine stabile, wiederverwertbare Verpackung und eine informative Bedienungsanleitung.

Punkte gab es ebenfalls für die schiere Länge, denn lange Hebel erleichtern beim Räderwechsel die Arbeit. Abzüge gab es hingegen für schwergängige Einstellmechanismen, schlecht ablesbare Skalen, Sicherungsschrauben, die sich bei der Arbeit von allein lösten, und nicht maßhaltige Steckschlüssel.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Drehmomentschlüsseln

Wie viel kostet ein guter Drehmomentschlüssel?

Der Preis-Leistungssieger unseres Tests von Drehmomentschlüsseln kommt von Unitec und ist schon für rund 24 Euro zu haben (Stand: September 2025), leistet beim halbjährlichen Räderwechsel aber gute Dienste. Auch der Testsieger von Vanpo amortisiert sich schnell. Ambitionierte Hobbyschrauber:innen oder Profis können für Markenware im Halbzoll-Format mit besserer Ausstattung, feiner Verarbeitung und noch höherer Auslösegenauigkeit aber auch dreistellige Summen investieren.

Welchen Drehmomentschlüssel brauche ich für Radmuttern?

Das zum Festziehen von Radmuttern erforderliche Drehmoment liegt zumeist zwischen 80 und 140 Nm – genaue Informationen dazu gibt es im Fahrzeughandbuch oder beim Felgenhersteller. Der Einstellbereich des Drehmomentschlüssels sollte deshalb zumindest diese Spanne abdecken. Damit kommen im Regelfall Schlüssel mit Vierkant im Halbzoll-Format zum Einsatz. Besonders empfehlenswert sind Drehmomentschlüssel, bei denen die zum Radwechsel erforderlichen Steckschlüssel – zumeist zwischen 17 und 24 mm weit – bereits zum Lieferumfang gehören. Wenn der Schlüssel lang ist, vermindert dies zudem den Kraftaufwand beim Festziehen.

Was darf man mit einem Drehmomentschlüssel nicht machen?

Ein Drehmomentschlüssel ist keine profane Ratsche, sondern ein Präzisionsmessgerät. Er dient insbesondere nicht zum Lösen von Radmuttern und anderen Schraubverbindungen, sondern allein zum Festziehen mit einem definierten Drehmoment. Die Umschaltung an der Knarre, bei allen getesteten Schlüsseln vorhanden, dient nur zum Anziehen in Linksgewinden, nicht zum Lösen. Nach der Benutzung sollte der Drehmomentschlüssel auf das niedrigste Drehmoment eingestellt werden, damit die Feder des Auslösemechanismus beim Lagern nicht vorzeitig altert. Zum Lösen der Radmutter sollte ein Radkreuz oder, deutlich bequemer, ein teleskopischer Radmutternschlüssel (siehe unten) oder gar Akku-Schlagschrauber zum Einsatz kommen.



Wie stelle ich den Drehmomentschlüssel richtig ein?

Durch das Drehen des Griffs kann man auf einer Grobskala am Hebel das gewünschte Drehmoment einstellen. Die Feineinstellung erfolgt über eine zweite Skala am Griff, die sich mitdreht. Angewandt wird der Schlüssel danach wie eine Ratsche. Beim gleichmäßigen, ruckfreien Anziehen der Radmuttern knackt der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist.