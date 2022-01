Pünktlich zum Jahreswechsel verleiht Doug DeMuro den Doug Award. In zahlreichen Kategorien wie "Bestes Auto", "Schlechtestes Auto", "Teuerstes Auto" oder "Dougigstes" – also das Auto, das am besten zu ihm passt –, kürt er Kandidaten und Gewinner. Unter den zahlreichen Modellen, die Doug DeMuro im Video unten vorstellt, befinden sich nicht nur imposante Sportwagen und Luxusautos, sondern auch einige Kuriositäten. Das ist Doug DeMuros Auto des Jahres 2021! Im Video oben präsentiert sich der Toyota GR Yaris. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

Die Doug Awards 2021 im Doug DeMuro-Video:

