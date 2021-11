Weil er in Zeitnot war, hat sich Formel 1-Legende Michael Schumacher selbst einmal hinters Lenkrad eines Taxis gesetzt. Wie es zu der kuriosen Harakiri-Fahrt im Opel Vivaro gekommen war und was die Folgen des spontanen Renn-Taxi-Einsatzes gewesen sind, fasst das Video zusammen! Mehr zum Thema: So geht es Michael Schumacher aktuell

