Was macht man, wenn man einen 1800 PS starken Toyota Supra in der Garage hat? Klar, man holt beispielsweise seine Tochter damit von der Grundschule ab. Schon auf dem Weg zur Schule begegnen dem Toyota-Fahrer große Kinderaugen, denn das PS-Biest schindet auch bei Schrittgeschwindigkeit ordentlich Eindruck. Was der Japaner mit den dicken Pellen inklusive Bremsfallschirm alles zu bieten hat und was die Tochter zu diesem ganz besonderen Elterntaxi sagt, gibts im Video von Jrods Garage unten. Im Video oben bittet die AUTO ZEITUNG den Toyota GR Supra 3.0 und den Lexus RC F Track Edition zum Duell. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

School-Run mit 1800 PS starkem Toyota Supra im Jrods Garage-Video:

