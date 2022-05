DeLorean Alpha5 (2022): Kommentar

Lange Jahre waren es nur Gerüchte, nun verkündet Italdesign das Comeback des DeLorean – als geschliffener Elektro-Sportwagen feiert der Alpha5 im August 2022 seine Premiere. Alexander Koch, AUTO ZEITUNG-Chefredakteur Digital und "Zurück in die Zukunft"-Fan, ist trotzdem wenig nach Feiern zumute. Ein Kommentar!

Ich bin nicht enttäuscht, aber ernüchtert. Als absoluter Fan der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie war ich natürlich äußerst gespannt, wie Italdesign die Neuauflage des geradezu ikonischen DeLorean DMC-12 umsetzen würde. Ja, unter sachlichen Gesichtspunkten zeigen die ersten Bilder einen durchaus gefällig gezeichneten Elektro-... – wohl niemand wird dem trägen Renault-V6 aus dem Original nachweinen – ...Sportwagen. Mit gutem Willen lässt sich auch die eine oder andere, kleinere Reminiszenz ausmachen – etwa die zwei Stege im vorderen Lufteinlass, die an den trapezförmigen Kennzeichenträger erinnern sollen. Die beleuchteten Stege von Front- und Heckleuchten, die vorne wie hinten in die Flanke ragen und somit charakteristische, umlaufende Stoßleiste des Oldies andeuten. Und nicht zuletzt die Lamellen, die Flügeltüren sowie die dreigeteilten Rückleuchten. Es bleibt aber das unbefriedigende Gefühl zurück, dass die Macher:innen – übrigens hat Italdesign auch für den DMC-12 verantwortlich gezeichnet – eine veritable Chance verpasst haben. Die Möglichkeit, ein Auto zu kreieren, dass zwar erkennbar aus der Gegenwart stammt, dem Charakter des ursprünglichen DeLorean aber trotzdem gerecht und genau deshalb unverwechselbar wird. Dazu braucht es nicht einmal die heroische Verehrung der Filmreihe, denn Einheitsbrei kennen wir von den aus dem Boden schießenden E-Auto-Start-ups wie von den etablierten Autobauern schließlich schon zu Genüge. Fatalistisch betrachtet, darf man der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie Jahrzehnte nach dem Kinostart immerhin gratulieren, mit der Vision von 2015 richtig gelegen zu haben. Die für die Zukunftsszenen umgestalteten Filmfahrzeuge haben weitaus mehr Ähnlichkeit mit dem DeLorean Alpha5 als die Neuauflage mit dem Original. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

