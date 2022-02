Der kultige DeLorean DMC-12 sollte 2017 eigentlich wieder in Produktion gehen, doch die Wiedergeburt des Flügeltürers fiel aus. 2022 sattelt man mit dem DeLorean EVolve unter Mithilfe von Italdesign auf Elektro um – zu welchem Preis ist noch nicht bekannt.

Darauf haben eingefleischte "Zurück in die Zukunft"-Fans jahrzehntelang gewartet: Bekommt der DMC-12 im Jahre 2022 mit dem DeLorean EVolve tatsächlich einen Nachfolger? Darauf deuten Teaser hin, die die DeLorean Motor Company und Italdesign verbreiten. Wir sehen einen Flügeltürer, der die ikonischen Linien des DMC-12 aufgreift und sie mit einem Elektroantrieb kombiniert. Die Front wird – 2022 gar nicht mehr allzu futuristisch – mit LED-Lichtleisten aufgewertet. Schon einmal, 2017 genau genommen, sollte der DeLorean DMC-12 wieder in Produktion gehen – und war tatsächlich auch schon seit Herbst 2016 auf der DeLorean-Website vorbestellbar. Doch der Hersteller beschränkt sich seitdem auf die Aufbereitung bereits gefertigter Modelle, von der Wiederaufnahme der Produktion ist seitdem nicht mehr die Rede gewesen. Es kann nicht mehr lange dauern, bis der DMC-12-Erbe DeLorean EVolve das Licht der Welt erblickt: Noch 2022 will man das Tuch vom Elektro-Sportwagen ziehen – ob ein Serienmodell folgt, ist ebenso unbekannt wie ein möglicher Preis. Mehr zum Thema: Unsere Produkttipps auf Amazon

DeLorean DMC-12 Werbespot von 1981 (Video):

Preis noch unbekannt: Wird der DMC-12 2022 zum DeLorean EVolve?

Auf welchen Elektroantrieb der DeLorean EVolve (2022) setzt, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Aber es dürfte keine große Kunst sein, die überschaubaren technischen Daten des DeLorean DMC-12 zu übertreffen. Der kultige Sportwagen wurde mit einem schwachbrüstigen 2,9-Liter-V6-Motor ausgerüstet, der lediglich 132 PS (97 kW) vorweisen konnte – schon Anfang der 80er-Jahre keine sportlichen Werte und viel zu wenig angesichts der spektakulären Karosserie.

Der Teaser zum DeLorean EVolve (2022):

