Nicht selten kommt es beim Autofahren zu brenzligen Situationen, die im schlimmsten Fall in einem Unfall enden können. Viele Autobesitzer:innen greifen deswegen zu einer Dashcam, die im Fall der Fälle die Frage nach der Schuld klären kann. Starke Rabatte am Black Friday 2023 machen die vorteilhafte Verkehrsraumüberwachung nun noch günstiger. Wir haben die spannendsten Angebote zusammengestellt.

Diese Angebote auf Dashcams am Black Friday lohnen sich

Wem die Anschaffung einer Dashcam bis jetzt mit zu hohen Kosten verbunden war, sollte sich die Angebote zum Black Friday 2023 nicht entgehen lassen. Diese Modelle sind stark reduziert und lohnen sich:

Vantrue N5

Die Vantrue N5 Dashcam gehört mit einem UVP von rund 370 Euro zu den hochpreisigen Modellen. Über Amazon ist das kompakte Überwachungstalent allerdings um starke 24 Prozent reduziert und ist aktuell für rund 280 Euro erhältlich. Für diesen Preis bekommen Käufer:innen so gesehen gleich drei Dashcams, denn das Modell N5 verfügt über zwei Kameras im Hauptmodul, die das Verkehrsgeschehen vor und im Fahrzeug aufzeichnen, während eine dritte Kamera den Verkehr hinter dem Auto abdeckt. Hinzu kommen praktische Funktionen wie Nachtsicht, Parkraumüberwachung, GPS und Wi-Fi.



Redtiger F7N

Die 4K-UHD-Dashcam F7N von Redtiger ist am Black Friday 2023 um ganze 32 Prozent reduziert. Für einen Preis von knapp 136 Euro erhalten Käufer:innen ein Set aus zwei Dashcams, eine für die Front, eine für das Heck. Hinzu kommen Features wie eine 24-Stunden-Parkraumüberwachung mit Loop-Aufnahme, Nachtsicht und eingebautes Wi-Fi samt GPS.



Viofo A129 Pro Duo

Auch die Viofo A129 Pro Duo bietet eine duale Aufnahmefunktion. Käufer:innen, die über eine Mitgliedschaft von Amazon Prime verfügen, sparen auf das Kameraset ganze 20 Prozent. Für einen Preis von rund 203 Euro erhält man eine 4K-UHD-Dashcam samt gesonderter Rückfahrkamera. Ebenfalls an Bord: Fünf Gigahertz Wi-Fi, Nachtsicht, Parkmodus mit Bewegungserkennung und GPS-Modul.



Wer auf die Rückfahrkamera verzichten möchte, kann die Viofo A 129 Pro Front kaufen. Diese verfügt über die gleiche Ausstattung, enthält allerdings keine Rückfahrkamera. Auch hier zahlen Prime-Mitglieder anstelle der regulären 189 Euro nur 152 Euro.



Viofo A119 V3

Besonders günstig am Black Friday 2023 für Besitzer:innen einer Amazon Prime-Mitgliedschaft zu haben: Die Viofo A199 V3. Um beachtliche 32 Prozent purzelt der Preis dieser Dashcam und kostet aktuell nur knapp über 95 Euro. Für unter 100 Euro bekommt man eine kompakte Kamera, die Videos in einer Bildqualität von 2K QHD+ aufnehmen kann. Der integrierte G-Sensor erkennt Unfälle durch Aufprallen und startet automatisch die Videoaufnahme. Außerdem praktisch ist der Parkmodus, in dem die Kamera automatisch Bewegungen aufzeichnet.



Weitere Dashcam-Deals am Black Friday 2023

