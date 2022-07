Die Dacia-News im Juni 2022 beziehen sich auf eine grundlegende Überarbeitung der Modellpalette: Ab Ende des Jahres werden alle Baureihen mit dem neuen Logo ausgerüstet und auf 180 km/h Vmax beschränkt. Dieser Artikel wurde zuletzt am 15.06.2022 aktualisiert.

Die Studie Dacia Bigster nahm die Dacia-News im Juni 2022 bereits Monate zuvor vorweg: Das neue Logo der rumänischen Marke wird nun auf die gesamte Modellpalette ausgerollt. Bestellungen für Dacia-Fahrzeuge mit neuem Logo werden ab dem 15. Juni entgegengenommen. Die Auslieferungen beginnen Ende 2022. Ein erstes Foto zeigt, was die Kundschaft erwarten wird. Duster, Spring, Sandero und Jogger wird nicht nur das neue Emblem zieren, sondern auch ein dem Logo angepasster Kühlergrill. Auf dem Foto fehlt der Lodgy, was wohl sein Aus bedeuten dürfte. Der dargestellte Logan ist in Deutschland nicht erhältlich. Das neue Dacia-Logo, das auch auf den Felgen Verwendung finden wird, geht mit einem neuen Markenauftritt einher, der die Robustheit der Fahrzeuge in den Mittelpunkt rückt. Am Heck und auf dem Lenkrad kommt ein neuer Schriftzug zum Einsatz. Khaki-Grün wird im Zuge dessen die neue Basisfarbe. Ebenfalls neu im Juni 2022 bei Dacia: Die freiwillige Beschränkung der Höchstgewschwindigkeit auf 180 km/h, die der Renault-Konzern im April 2021 beschlossen hatte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

