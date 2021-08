Mit einem verlockendem Teaser-Video kündigt sich das Concept Car Cupra UrbanRebel für seine Premiere auf der IAA 2021 in München an. Die Informationen sind noch spärlich – sicher ist nur, dass das Fahrzeugkonzept einen ungewöhnlichen Mix aus Stadtauto und Rennwagen darstellt – und das mit elektrischem Antrieb. Die Studie soll einen Ausblick auf das zukünftige Design der spanischen Marke geben. Der riesige Heckflügel ist zwar für den Cupra UrbanRebel (2021) stilbildend – dürfte aber sicher nicht an allen zukünftigen Cupras zu finden sein. Anders sieht es mit dem Markengesicht aus, das das Video allerdings nur anteasert.

