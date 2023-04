"Elektroautos dürfen auch sexy sein", behauptet Cupra CEO Wayne Griffiths. Bereits 2019 präsentierten die Spanier:innen auf der letzten IAA in Frankfurt am Main den Cupra Tavascan (2024) als stylische Konzeptstudie. Vier Jahre später lässt das elektrische SUV-Coupé endlich die Hüllen fallen und zeigt sich im Seriendesign. Was die Kundschaft zum Einstiegspreis von rund 55.000 Euro zum Marktstart 2024 erwarten darf, checkt AUTO ZEITUNG Redakteurin Leslie Schraut auf der Weltpremiere des Crossover aus. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

