Kompakter Spanier im dezenten Sportdress

Eine Carbonkappe verleiht dem Außenspiegel einen sportlichen Look.

Die zweifarbigen 20-Zoll-Felgen kommen im markentypischen Kupfer-Farbton daher und können in zwei Varianten bestellt werden.

Den Abschluss am Heck bildet ein zweiteiliger Spoiler in Schwarz.

Grundsolide und alltagstauglich, das war bisher die Devise des spanischen Golf-Bruders Seat Leon. Davon konnte auch der veränderte Look als Cupra Leon nicht ablenken. Der Tuner JE Design schafft nun Abhilfe – auf gewohnt dezente Weise.

Parallel zum Mitte Juni 2024 erfolgten Marktstart des Cupra Leon Facelift bietet die baden-württembergische Tuningschmiede JE Design spezielle Individualisierungen für den Kompakten an. Das Tuningkit lässt den überarbeiteten Leon wuchtiger und tatendurstiger aussehen ohne zu übertreiben.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Cupra Leon (2024) im Video:

Tuningkit setzt sportliche Akzente beim Leon

Sportliche Akzente setzen neben einer Fahrwerkstieferlegung um 30 mm die zweifarbigen 20-Zoll-Räder. Sie werden in zwei Designvarianten angeboten und hören auf die Namen "Lucca" und "Rubi". Gehalten sind sie in dem typischen Kupferton, den Cupra-Fans bereits vom Markenlogo kennen. Vor allem in der Kombination mit Breitreifen im Format 235/30 versprühen die Copper-R-Felgen viel Dynamik. Wer es etwas diskreter mag, wird vermutlich zu den ebenfalls angebotenen 18- und 19-Zöllern greifen. Das Bodykit aus dem Hause JE Design umfasst eine zweiteilige Front-Spoilerlippe, spezielle Luftauslassblenden und Seitenschweller sowie einen zweiteiligen schwarzen Heckspoiler für die Dachkante.

Auch interessant:

Dezente Racingoptik von JE Design

Zwar verstehen sich die Tuner:innen von JE Design auch auf elektronische Leistungssteigerung. Den bewährten Antriebsstrang mit dem 1,5-l-TSI-Motor mit 150 PS (110 kW) aus dem VW-Regal ließen sie aber unangetastet. Laut Hersteller gerade einmal 64 g wiegen die Carbon-Cover für die Spiegelkappen. Sie sollen ohne viel Aufwand mit dem vormontierten Klebeband anzubringen sein und dem kompakten Spanier eine "dezente Racingoptik" verleihen. So jedenfalls formuliert es die in der Nähe von Heilbronn beheimatete Tuningfirma. Weitere Individualisierungspakete hat sie für den Herbst 2024 angekündigt. Preise sind noch nicht bekannt.