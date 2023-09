Ob Dachleisten, Kühlergrill und -rahmen, Verkleidungsteile, 20-Zoll-Leichtmetallräder oder Auspuffendrohre, alles Ton in Ton in Schwarz. Selbst das Markenlogo und der Schriftzug sind passend dazu dunkel verchromt.

Beim Cupra Formentor VZ5 BAT (2023) handelt es sich um ein streng limitiertes Sondermodell, das sich vor allem durch seinen durchgängig in Schwarz gehaltenen Auftritt auszeichnet. Noch individueller geht es nur noch mit dem optionalen Tuningpaket von Abt.

Sondermodell Cupra Formentor VZ5 BAT (2023) ab 74.950 Euro

Nicht von ungefähr dürfte der Name des Sondermodells Cupra Formentor VZ5 BAT (2023) an die Fledermaus-Comicfigur erinnern, dem bereits zwölf Kinofilme gewidmet sind. So gesehen steht der Formentor noch ganz am Anfang seiner hoffentlich lange andauernden Karriere. Diese hat schon vielversprechend angefangen. Damit es erfolgreich weiter geht, spendiert Cupra seinem Crossover einen ganz und gar düsteren Auftritt – ob Dachleisten, Kühlergrill und -rahmen, Verkleidungsteile, 20-Zoll-Leichtmetallräder oder Auspuffendrohre, alles Ton in Ton in Schwarz. Selbst das Markenlogo und der Schriftzug sind passend dazu dunkel verchromt.

Im Innenraum macht der Cupra Formentor VZ5 BAT (2023) genau so weiter: Die serienmäßigen Cup-Bucket-Sitze? Schwarz. Das Sportlenkrad? Natürlich schwarz. Die Chromumrandungen der Lüftungsdüsen und der Mittelkonsole. Dunkel gehalten. Die Serienausstattung umfasst unter anderem Seitenairbags hinten und einen Knieairbag für die Person am Steuer, eine elektrisch zu betätigende Heckklappe inklusive Virtual Pedal, das Beats-Soundsystem, den PreCrash Assist und das elektrische Panorama-Glasschiebedach. Als Antrieb kommt ausschließlich der 2,5-Liter-Fünfzylinder mit 390 PS (287 kW) und 480 Nm Drehmoment zum Einsatz. Das auf 500 Exemplare limitierte Sondermodell (für Deutschland sind 300 vorgesehen) startet zum Preis ab 74.950 Euro (Stand: September 2023).

Wer es noch exklusiver und sportlicher mag, für den bietet Abt Sportsline ein zusätzliches Kit, das über die Cupra-Niederlassungen beim Kauf des Cupra Formentor VZ5 BAT (2023) erhältlich ist. Das besteht unter anderem aus einer Leistungssteigerung auf 450 PS (331 kW) und 530 Nm Drehmoment, einer Anhebung der Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h, einem von Abt abgestimmten Fahrwerk, 21-Zoll-Abt-Felgen sowie diversen Abt-Akzenten und -Logos. Einen Preis hierfür nennt Cupra nicht. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Cupra Formentor VZ5 Abt (2022) im Video: