Citroën DS5

Drittes Modell der Citroen DS-Reihe ist der DS5. Der Crossover basiert auf der Plattform 2 des PSA-Konzerns, nutzt also die gleiche Basis wie DS4 und Peugeot 3008. Eine Hydropneumatik wie in C5 und C6 ist nicht vorgesehen. Dafür wird der Citroen DS5 das erste Auto der Franzosen mit Diesel-Hybridantrieb. Ein Diesel mit 163 PS treibt dabei die Vorderräder an, der E-Motor mit 37 die Hinterräder. E-Motor und Batterien bilden ein Modul mit der Hinterachse, das auch in anderen Konzernmodellen eingebaut wird.