Der Citroën C1 ist mit weniger als dreieinhalb Metern Fahrzeuglänge ein klassisches Stadtauto. Womit man rechnen muss, wenn man den preisgünstigen Franzosen als Gebrauchtwagen kaufen möchte.

Positiv Neu und gebraucht sehr günstig, niedrige Unterhaltskosten, übersichtliche Karosserie, sparsame Dreizylinder, perfekt für die Stadt Negativ Wenig Platz in Fond und Kofferraum, träge Automatik, einfache Materialien, erste Generation nicht immer mit ESP

"Teamwork makes the dream work" – frei nach diesem Motto handelten Citroën, Toyota und Peugeot zwischen 2005 und Anfang 2022 gemeinsam im Segment der Klein(st)wagen. So unterscheiden sich die Modelle Citroën C1, Toyota Aygo und Peugeot 108 (bis 2014: 107) zwar optisch, teilen sich jedoch weitgehend die Technik – das sollte man wissen, wenn man einen der Drillinge als Gebrauchtwagen kaufen möchte. Die durch die Kooperation eingesparten Kosten konnten die Hersteller schon in der ersten Generation in Form günstiger Preise an die Kund:innen weitergeben. Das gilt auch für die zweite Generation, die ab 2014 angeboten wurde. Das Trio trat ab diesem Datum nicht nur lifestyliger auf, sondern untermauerte das selbstbewusste Auftreten auch mit höherem Sicherheitsniveau und spürbar erwachsenerem Fahrverhalten. C1, Aygo und 108 gibt es seit 2018 mit nur einer einzigen Motorisierung: einem 72 PS (53 kW) starken Dreizylinder. Was über das Flitzen durch die Stadt, dem natürlichen Habitat des 3,40-Meter-Flohs, hinausgeht, kann daher mühsam werden. Dass angesichts der äußeren Dimensionen das Platzangebot überschaubar ausfällt, dürfte Interessenti:innen von Gebrauchtwagen nicht überraschen. Zumindest Zumindest vorn fährt man in Citroën C1 und co. aber durchaus bequem. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Neuheiten Toyota Aygo Facelift (2018): Preis, Motor & Crashtest Aygo-Facelift-Preis ab 9990 Euro

Der Toyota Aygo Y (2021) im Video:

Den Citroën C1 als Gebrauchtwagen kaufen

Auch interessant: