Insbesondere optisch hat sich an dem Muscle Car eine Menge getan, was von den recht kargen Innovationen unter dem Blech ablenkt.

Der Zeitpunkt für das Chevrolet Camaro Facelift überrascht, schließlich sind US-Messen wie die in Los Angeles oder New York als große Bühne für die Modellpflege schon vorbei.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten Coupé/Cabrio Türen 2/3 Abmessungen (L/B/H) 4784/1880/1340 mm Leergewicht ab 1539 kg Leistung von 278 bis 659 PS Antriebsarten Hinterrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin Abgasnorm Euro 6 Grundpreis ab 40.400 Euro

Das Chevrolet Camaro Facelift (2018) ist nicht nur sichtlich schärfer. Er unterscheidet die Ausstattungsvarianten LS, LT, RS und SS sowie erstmalig den Turbo 1LE auch deutlicher voneinander. Das ist neu am Muscle Car!

Der Zeitpunkt für das Chevrolet Camaro Facelift (2018) überrascht, schließlich sind US-Messen wie die in Los Angeles oder New York als große Bühne für die Modellpflege schon vorbei. Dafür schickt Chevy den runderneuerten Camaro gerade rechtzeitig ins Rennen – nämlich nur wenige Monate nach der Neustart des ärgsten Konkurrenten, dem Mustang Facelift. Insbesondere optisch hat sich an dem Muscle Car eine Menge getan, was von den recht kargen Innovationen unter dem Blech ablenkt – doch dazu später. Das Design ist sichtlich gestrafft: So zeigt sich die schlitzartige Front mit schmaleren LED-Scheinwerfern nochmals aggressiver. Die Leuchten bilden mit dem Kühlergrill eine konkav nach innen verlaufende Einheit. Durch verschiedene Stoßfänger-Designs unterscheiden sich die Ausstattungsvarianten LS, LT, RS, SS sowie der ganz neue Turbo 1LE künftig deutlicher. Die Eingriffe ins Blechkleid des Chevrolet Camaro Facelift (2018) sind aber nicht nur kosmetischer Natur, sie machen den Amerikaner auch aerodynamischer. Zudem erreicht der Fahrtwind leichter den Motor und trägt zur besseren Kühlung bei.

Neuheiten Chevrolet Camaro Cabrio Facelift (2018): Erste Fotos Das Camaro Facelift oben ohne

Fakten zum Chevrolet Camaro (Video):

Erste Fotos des Chevrolet Camaro Facelift (2018)