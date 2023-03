So kennen wir den Camaro bisher: dickes US-Muscle Car mit bis zu 659 PS aus einem kompressorgeladenem V8, wie hier im Camaro ZL1.

Teasert GM hier einen elektischen Camaro an? In einem Video zur Ultium-Elektro-Plattform ist diese bekannte Silhouette zu entdecken.

General Motors plant eine groß angelegte Elektrifizierung aller Marken bis 2025, auch ein Chevrolet e-Camaro (2025) samt elektrischer Modellfamilie ist denkbar.

Kommt 2025 der Chevrolet e-Camaro (2025)?

Der erste Schritt zum elektrischen Chevrolet e-Camaro (2025) ist getan: Die Sportwagenmarke hat das Aus des noch aktuellen Verbrennermodells angekündigt. Im Januar 2024 werden die letzten Exemplare im Werk Lansing Grand River in Michigan vom Band laufen. Und obwohl Chevrvolet noch keinen unmittelbaren Nachfolger vorgestellt hat, kündigt die Marke an, die Geschichte des Camaro weiterzuführen. Sehr wahrscheinlich elektrisch. Dabei ist denkbar, dass nicht nur das Muscle Car selbst elektrifiziert wird, sondern gleich den Namen für eine ganze Elektro-Modellfamilie gibt. Angeblich ist beim Chevrolet-Mutterkonzern GM eine viertürige Sportlimousine im Gespräch, die das bis zu 659 PS starke US-Coupé ersetzen könnte. Die Spekulationen um den Chevrolet e-Camaro (2025) stehen im Zusammenhang mit der Konzernstrategie, bis 2025 insgesamt 30 Elektroautos auf den Markt bringen zu wollen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elektroauto Ford Mustang Mach-E (2020) Leichte Modellpflege

Die Elektro-Plattform Ultium von General Motors (Video):

Preis & Reichweite noch spekulativ

Der Chevrolet e-Camaro (2025) könnte ihrzufolge auf der 2020 vorgestellten Ultium-Plattform für Elektroautos stehen. GM investierte bereits Milliarden in neue Batterie-Fabriken in Ohio und Tennessee, die Akkus "Made in USA" für den Konzern produzieren sollen. Die Plattform ist flexibel für nahezu alle Fahrzeuge und Einsatzgebiete anpassbar: von Kompaktwagen bis hin zu SUV und Pick-ups, wie dem Chevrolet Silverado EV und dem GMC Hummer EV. Die Ultium-Plattform ermöglicht Front-, Allrad- und – interessant für einen neuen Camaro – Hinterradantrieb. Die Batteriepacks, entwickelt mit dem südkoreanischen Tech-Giganten und Batterieexperten LG, sind variabel einsetzbar und bieten Kapazitäten zwischen 50 und 200 kWh.

Leslie & Cars fährt den Ford Mustang Mach-e (2021) im Video:

Da der Chevrolet e-Camaro (2025) auch weiterhin für Performance und Fahrspaß stehen soll, rechnen wir mit einer größeren Batterie, die – komplett im Fahrzeugboden versenkt – den Schwerpunkt tief hält. Dazu passt auch die Beschleunigung, die General Motors von der neuen EV-Generation erwartet. Der Sprint auf 60 mph (96 km/h) soll in drei Sekunden möglich sein. GM erwartet mit dem 200-kWh-Elektrospeicher eine Reichweite von bis zu 450 Meilen, umgerechnet etwa 720 Kilometer. Allerdings ist das elektrische Muscle Car bislang nur Spekulation, sodass sich der Preis nur schwer einschätzen lässt. Halbwegs vergleichbare Fahrzeuge wie etwa der Porsche Taycan starten bei knapp unter 90.000 Euro (Stand: März 2023).