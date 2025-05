Nicht jede Bohrmaschine und nicht jeder Schlagbohrer eignet sich für Arbeiten am Auto gleich gut. Die Stiftung Warentest hat 16 Akku-Geräte getestet. Hier sind die Testsieger und alles, was man zu ihrer Verwendung wissen muss!

(Was) Kann man mit einer Bohrmaschine am Auto arbeiten?

Eine gute Akku-Bohrmaschine kann viel mehr als einem Dübel den Weg in die Wand zu bahnen. Speziell am Auto ist sie für verschiedene Aufgaben gut, insbesondere, wenn man Löcher in die Karosserie machen muss. Etwas wenn es darum geht, Schläuche oder Stromkabel durchs Blech zu führen. Letzteres ist etwa beim Anbringen von Rückfahrkameras oder der Installation von stationären Sitzheizungen nötig (Diese Sitzheizung kommt ohne aufwendige Montage aus).

Einsatzgebiete der (Schlag-)Bohrmaschine am Auto im Überblick

Die Stiftung Warentest hat 16 Bohrmaschinen getestet. Sie betont, dass es auch unter den Bohrmaschinen keine eierlegende Wollmilchsau gibt. Allerdings drängen sich besonders kabellose Geräte aufgrund ihrer Produkteigenschaften geradezu auf, um Menschen beim Schrauben am Auto nach Kräften unter die Arme zu greifen: "Kabellose Bohrmaschinen sind stark, mobil und vielseitig. Sie bohren und schrauben auch an Orten, an denen die nächste Steckdose weit weg ist“, schreibt die Stiftung Warentest in ihrem Testbericht. Zu solchen Einsatzorten gehören etwa Garagen (so optimal einrichten), die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind oder deren Steckdosen nicht ausreichend elektrisch abgesichert sind.

Zusammengefasst gibt es viele Einsatzgebiete für die Bohrmaschine am Auto. Diese sind unter anderem:

Karosseriearbeiten : Der Bohrschrauber, auch schlicht "Bohrmaschine" oder "Schlagbohrer" genannt, kann zum Bohren von Löchern in die Karosserie, in Zwischenbleche oder an Halterungen, sowie für die Montage von Zubehör oder zum Schrauben von Blechen verwendet werden.

Lösen von festgerosteten Muttern : Speziell zum Lösen von verrosteten Schrauben und Muttern sind Geräte mit hoher Leistung (700-850 W) und entsprechend viel Drehmoment (300 Nm oder mehr) empfehlenswert.

Andere Arbeiten: Eine gute Akku-Bohrmaschine oder Akku-Schlagbohrmaschine ist ein echtes Multitalent. Sie eignet sich auch für eine Reihe Do-it-yourself-Arbeiten im Haushalt oder an anderen Teilen des Autos, etwa beim Anbringen von Zubehör. Mit dem passenden Aufsatz (Schrauber-Steckschlüsselsatz) lassen sich generell auch Schrauben oder Muttern per Bohrmaschine leichter lösen oder ohne nennenswerten Kraftaufwand anziehen.

Affiliate Link MJW Schlagschrauber Nüsse 1/2" Set 12.55 € 13.99 € -10% Amazon Zum Produkt

Große Schrauben: Alle getesteten Geräte mit 10,8-V-Akku versenken laut Stiftung Warentest kleine und mittlere Schrauben bis acht Millimeter Durchmesser zuverlässig. Im Automobilbereich sieht die Sache etwas anderes aus. Nur Geräte mit ausreichend Kraft schaffen auch größere Schrauben ab zehn Millimeter Durchmesser rund 120 mm Länge, wie sie im Kfz-Bereich gang und gäbe sind. Um sie fachgerecht zu montieren, ist oft ein leistungsstarker Akku mit mindestens 18 V, besser noch 20 V, nötig.

Empfehlenswerte Bohrmaschinen (ohne Schlagbohrfunktion) im Test der Stiftung Warentest

Der Testsieger von Worx

Im Test von Stiftung Warentst siegt die Bohrmaschine WX 175 von Worx. Demnach bringt sie die nötige Power mit. Bei der Funktionalität hat die Nase vorn. Effizient bohrt und schraubt sich das Gerät in Holz, Kalkstein und Stahlblech. Wie viele Bohrschrauber-Konkurrenten auch muss sich das Gerät Beton und hartem Stein allerdings geschlagen geben.



Aktuell ist der Testsieger leider bei allen gängigen Online-Händlern ausverkauft. Wir haben eine leistungsstarke Alternative von Worx ausfindig gemacht: das Worx Nitro WX352 Akku-Bohrschrauber-Set 20V. Er überzeugt ebenfalls mit einem kräftigen 450-W-Motor und ermöglicht auch bei harten Anwendungen eine leichte Handhabung. Das Gerät hat ein maximales Drehmoment von 60 Nm. Insgesamt lassen sich 24 Drehmoment-Stufen einstellen.



Punktgleich auf Platz 2: Bohrmaschinen von Dewalt und Einhell

Platz zwei teilen sich im Test der Stiftung Warentest gleich zwei Geräte: Während die der Akku-Bohrschrauber von Dewalt die Bestnote in Sachen Haltbarkeit verdient, überzeugt die für vergleichsweise kleines Geld erhältliche Einhell Expert Plus in der Handhabung. Hier stimmen, so das Urteil, Benutzerfreundlichkeit und Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten. Darunter fällt etwa LED-Beleuchtung, was beim Montieren von Teilen in dunkler Umgebung wie einem Motorraum oder am Fahrzeug-Unterboden besonders wichtig ist.



Überzeugen konnte hier die Maschine von Dewalt, die nicht nur in Sachen Haltbarkeit mit "Sehr gut" punktet. Auch Funktionen und Handhabung der in 15 Drehmomentstufen regelbaren Maschine fand Anklang. Gab es bei den Probanden im Test große Unterschiede beim Bohren, meisterte der Testsieger diese Aufgabe auch bei Beton souverän und erhielt die Note "Gut".



Was ist der Unterschied zwischen Akku-Bohrschrauber oder Akku-Schlagbohrschraubern?

Der Hauptunterschied zwischen einem Akku-Bohrschrauber und einem Akku-Schlagbohrschrauber ist die Schlagfunktion. Der Bohrschrauber kann schrauben und bohren. Der Schlagbohrschrauber arbeitet zusätzlich noch mit Schlagkraft in harten Materialien wie Beton, Mauerwerk oder Metall.

Spezialisten für Grobe: Empfehlenswerte Akku-Schlagbohrschrauber im Test der Stiftung Warentest

Weil schwere Aufgaben schweres Gerät erfordern, widmet die Stiftung Warentest Akku-Schlagbohrschraubern eine eigene Wertungsklasse. Das Ergebnis: ernüchternd! Zahlreiche der insgesamt 13 getesteten Akku-Schlagbohrschrauber konnten die Tester:innen der Stiftung Warentest nicht überzeugen. Viele von ihnen machten speziell bei der Dauerprüfung von Schlagwerk, Motoren oder Akku viele schlapp. Das zeigt, dass elektronische Schlagbohrschrauber noch einmal ganz andere Kräfte entfalten müssen, als die meisten einfachen Akku-Bohrschrauber zu leisten imstande sind.

Testsieger: Dewalt 18-V-2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber

Überzeugen konnte in allen genannten Disziplinen die Schlagbohrmaschine DCD795D2 von Dewalt, die nicht nur in Sachen Haltbarkeit mit "Sehr gut" abschließt. Auch Funktionen und Handhabung kamen gut an. Zur optimalen Kraftübertragung stehen zwei Gänge zur Wahl. Gab es vielen anderen Testgeräten große Unterschiede beim Bohren, meisterte der Testsieger diese Aufgabe auch bei Beton mit der Note "gut". Positiv hervorzuheben ist auch der Lieferumfang: Der hier gezeigte Dewalt-Schlagschrauber kommt als Set mit 2,0-A-Wechselakku, Schnellladegerät, Gürtelclip und Bithalter.



Platz 2: Einhell Expert Plus TE-CD

Den zweiten Platz im Test sicherte sich die Einhell Expert Plus TE-CD. Auch diese Maschine mit Schlagwerk überzeugt in allen Bereichen. Eine Empfehlung wert st das Set, in dem sie ausgeliefert wird, vor allem dann, wenn bereits andere Maschinen der Marke im Haushalt vorhanden sind. Dann können in der Regel bereits vorhandenen Akkus genutzt werden (s. unten).



So wurde getestet

Stiftung Warentest bewertet die Testgeräte in verschiedenen Kategorien mit Schulnoten und, anders als bei Produkttests der AUTO ZEITUNG üblich (Produkttest: So testet die AUTO ZEITUNG), Nachkommastelle. Dabei wurden die Kategorien je nach Geräteklasse unterschiedlich stark gewichtet. In allen Fällen machte die Kategorie Funktionen, in die auch das Schrauben, Bohren und Schlagbohren fällt, einen Anteil von 50 Prozent aus. Aus allen Einzelnoten ergibt sich dann die Gesamt-Testnote. Neben den Kernfunktionen wie das Schrauben in vorgebohrtem Stahl oder Holz, das Bohren in Holz, Stahlblech und – falls eine Schlagfunktion vorhanden ist – auch in Beton, wurden die Geräte auf Langlebigkeit, Handhabung, Schadstoffe und Sicherheit geprüft.

Funktion: 50 %

Handhabung: 35 %

Haltbarkeit: 10-15 %

Schadstoffe: 0-5 %

Sicherheit: 0 %

Auch wenn der Faktor Sicherheit zunächst nicht in das Ergebnis eingeflossen ist, erfolgte eine Abwertung des Gerätes, wenn die Maschine Mängel aufwies oder die Gefahr von Rückschlägen beim Bohren bestand. Das Gesamturteil konnte dann nicht höher ausfallen als das in der Kategorie Sicherheit. Kein Zufall ist, dass keines der insgesamt 16 Geräte im Testfeld der Stiftung kabelgebunden war, sondern alle mit Akkus arbeiten. Ähnlich wie bei den Akkus in Elektroautos, hat die Batterietechnik in den vergangenen Jahren einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht hat, was Leistung, Speicherkapazitäten, Lade- und Laufzeiten angeht. Daher sind akkubetriebene Bohrmaschinen auf dem Vormarsch. Kabelgebundene Geräte dagegen sind, zumindest im Heimwerker- und Hobbyschrauber-Bereich, inzwischen fast so etwas wie Auslaufmodelle.

Vorteile von Akkus-Bohrmaschinen fürs Auto gegenüber kabelgebundenen Geräten

Unabhängigkeit von Stromnetz: Der wahrscheinlich größte Vorteil von Akku-Bohrmaschinen ist die Bewegungsfreiheit, die sie ermöglichen: Wer sie verwendet, ist nicht auf eine Steckdose in der Nähe angewiesen und kann bequem ums Auto herumgehen, ohne sich Gedanken über die Stromversorgung und Reichweite des Kabels machen zu müssen. Besonders nützlich ist die Unabhängigkeit von Kabeln, wenn am Fahrzeug weit weg von der nächsten Steckdose, etwa in einer Garage ohne Stromanschluss, in der heimischen Hofauffahrt oder auf einem öffentlichen Parkplatz, gearbeitete werden soll oder muss.

Leicht und handlich: Akku-Bohrmaschinen sind meist leichter und handlicher als kabelgebundene Bohrmaschinen, was das Arbeiten am Auto, etwa im Motorraum oder über Kopf, wenn das Auto auf der Hebebühne (hier unsere Tipps für den Kauf), erleichtern kann.

Vielseitig: Mit verschiedenen Aufsätzen (Bohrer, Schrauber-Drehmomentschüssel) können sie für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden.

​Viele Bohrmaschinen werden mittlerweile mit Wechselakkus angeboten, die auch in andere Geräte wie Akkusauger, Laubbläser oder Elektrosägen derselben Marke passen. Vorteil: Mit ein- und demselben Akku lassen sich verschiedene Geräte der jeweiligen Markenfamilie betrieben. Das schon Geldbeutel und Ressourcen. Nachteil: Mit der Kaufentscheidung bindet man sich zunächst stärker als sonst an eine bestimmte Marke.

Entsprechende Starter-Sets, bestehend aus Bohrmaschine, Bohrfutter, Wechselakkus, Ladegerät und Koffer, gibt es neben dem oben gezeigten Set von Einhell beispielsweise auch von Bosch oder Metabo.



Was ist der Unterschied zwischen einem Akkuschrauber und Bohrschrauber fürs Auto?

Die Einsatzgebiete überschneiden sich zwar, dennoch handelt es sich um verschiedene Geräte mit jeweils individuellen Stärken, speziell in der automobilen Anwendung. Für den Radwechsel, umgangssprachlich oft "Reifenwechsel" genannt, eignen sich andere Geräte wie Akku-Schlagschrauber (hier in unserem Produktvergleich) wegen der weniger brachialen Kraftentfaltung und des in aller Regel besser zu dosierenden Drehmoments viel besser als eine Bohrmaschine oder ein Schlagbohrer. Mit einem leistungsstarken Akkuschrauber oder Akku-Schlagschrauber lassen sich Radmuttern viel einfacher lösen oder wieder fixieren. Auch zum Polieren (unser Ratgeber zur Arbeit mit der Poliermaschine) oder in Verbindung mit Folienradierer-Aufsätzen zum Entfernen von Aufklebern (Folienradierer im Test) eignen sich Akkuschrauber aufgrund ihrer geringeren Drehzahl und besser dosierbaren Kraft besser.

mit Text aus dem Schwestermagazin "Selbst ist der Mann".