Der studierte Designer und Youtuber Marouane Bembli, in sozialen Netzwerken vor allem als "TheSketchMonkey" bekannt, nimmt sich regelmäßig Modellneuheiten vor und bewertet sie hinsichtlich ihrer Gestaltung – so auch mit dem brandneuen BMW Vision Neue Klasse, einer Studie, die auf der IAA 2023 zu sehen ist. Bembli bezeichnet das Konzeptauto als richtungsweisend für das neue BMW-Design und erwartet es so oder so ähnlich schon sehr bald auf der Straße. Während er sich von der Front begeistert zeigt und die Silhouette, die ihn an den 2002 erinnert und überhaupt nicht an ein E-Auto, als Lieblingsperspektive bezeichnet, fehlt ihm am Heck der Studie aber ein entscheidender Designkniff. Und damit ist sein größter Kritikpunkt am BMW Vision Neue Klasse aber noch gar nicht genannt. Welcher das ist, löst das Video unten auf. Oben stellt Social Media-Redakteurin Leslie Schraut den BMW i5 vor. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.

Der BMW Vision Neue Klasse (2023) im Bembli-Video: