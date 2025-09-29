close
Feuergefahr bei BMW: XXL-Rückruf trifft fast alle Baureihen

Adele Moser Leitende SEO-Redakteurin

Wegen eines Problems am Starter ruft BMW weltweit Hunderttausende Fahrzeuge zurück. Schlimmstenfalls kann es zu einem Brand führen. Alle Infos!

Das BMW-Logo an einem Fahrzeug in der Detailaufnahme.
BMW-Logo

Wegen Feuergefahr ruft BMW über 136.000 Autos in Deutschland zurück.

Foto: BMW

BMW startet im September 2025 einen riesigen Rückruf: In Deutschland sind 136.500 Fahrzeuge betroffen, weltweit könnten es weit über 200.000 sein. Der Grund: Wasser kann in den Starter eindringen, Korrosion und sogar Kurzschlüsse auslösen. In manchen Fällen lässt sich der Motor nicht mehr starten. Zudem besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der eine Überhitzung des Starters verursachen kann – und im schlimmsten Fall einen Fahrzeugbrand.

Der Rückruf betrifft Fahrzeuge fast aller Baureihen, gebaut zwischen dem 28. September 2015 und dem 7. September 2021. Besonders ungünstig: Der Brand kann erst Stunden nach dem Auslösen entstehen – also auch im geparkten Zustand. Aus Sicherheitsgründen empfiehlt BMW betroffenen Fahrzeughalter:innen, ihr Fahrzeug nicht in Garagen oder unmittelbar an Gebäuden abzustellen, bis die Reparatur erfolgt ist. Die betroffenen Fahrzeughalter:innen werden per Post vom Kraftfahrtbundesamt kontaktiert und gebeten, kostenfrei die Werkstatt für den Austausch aufzusuchen. In der Werkstatt wird der Ritzelstarter ausgetauscht; teils ist auch ein Austausch der Batterie notwendig.
Vom Rückruf betroffene BMW-Modelle

Zu den betroffenen Modellen von BMWs XXL-Rückruf zählen unter anderem:

Ausgenommen sind nur kompakte Modelle mit quer eingebauten Motoren sowie M-Modelle, da hier andere Starter verbaut wurden.

