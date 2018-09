Der neue 8er wurde gerade mal als Concept vorgestellt, da heizen die Bayern schon im BMW M8 (2018) durch die grüne Hölle. Zugegeben: Der neue Bolide ist noch in Tarnfolie eingepackt, trotzdem lässt sich die brutale Optik bereits erkennen: Große Lufteinlässe, sportliche Abgasanlage und neue Bremsen sind nur ein Auszug dessen, was der M8 zu bieten hat. Auch wenn das Aggregat noch nicht bekannt ist, so weiß man schon: Der M8 (2018) wird über 600 PS auf den Asphalt bringen. Außerdem plant BMW eine Rennversion, um nach Le Mans zurückzukehren. Die ersten Fahraufnahmen im Video liefern schon mal einen Eindruck, was uns erwartet!

Neuheiten BMW M8 (2018): Neue Fotos (Update!) M8 mit bis zu 630 PS starkem V8