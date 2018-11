Das Spitzenmodell BMW M8 (2019) rollt als Erlkönig über Deutschlands Straßen – und was die verwirrende Tarnfolie höchstwahrscheinlich verdeckt, zeigt die Illustration von Paul-Bracq-BMW. So elegant wie das Luxuscoupé, soll der M8 besonders auf Fahrdynamik getrimmt werden und eine Symbiose aus Sportlichkeit und Luxus verkörpern: "Konzeption und Entwicklung der BMW 8er Baureihe und des M Modells gehen Hand in Hand. Entsprechend wird der künftige BMW M8 auf den Genen des 8ers aufbauen und dessen DNA um Rennstreckentauglichkeit und ein deutliches Plus an Dynamik, Präzision und Agilität bereichern", erklärt Frank van Meel, Vorsitzender der Geschäftsführung der BMW M GmbH. Trotz des Erlkönig-Kostüms sind die sportlichen Gene des BMW M8 (2019) nicht zu leugnen: Durch die Felgen blitzen gelbe Bremssättel der neuen Bremsanlage und aus den doppelflutigen Endrohren rechts und links dröhnt ein Sound, der eine Gänsehaut sondergleichen verursacht. Mehr zum Thema: Das kostet der BMW 8er

