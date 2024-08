Die Rückkehr des Power-Kombis

Der BMW M5 Touring kehrt 2024 in der siebten Generation des BMW 5er zurück. Wie die Limousine setzt auch der Kombi auf einen expressionistischen Look. Serienmäßig kommt er mit beleuchteter Nierenumrandung, weit ausgestellten Radkästen und mit ausgeprägten Dachkantenspoiler und Diffusor samt vierflutiger Abgasanlage – da wird schnell klar: Hier ist Dampf unter der Motorhaube! Erstmals gesellt sich zu dem 4,4-l-V8-Biturbo mit 585 PS (430 kW) ein Permanentmagnet-Synchronmotor mit 197 PS (145 kW), der in das Achtstufen-M-Steptronic-Getriebe integriert ist. Die Systemleistung kommt damit auf beachtliche 727 PS (535 KW) und 1000 Nm.

Mit seinem 500 bis 1630 l fassenden Kofferraum bietet der Kombi ein deutlich größeres Einsatzspektrum als die Limousine. Wie diese beschleunigt er in nur 3,5 s von null auf 100 km/h. Die elektronisch abgeregelte Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h lässt sich auf Wunsch mit dem M Driver's Package auch auf 305 km/h anheben. Dank des 18,6 kWh fassenden Akkus (netto) ist neben diversen Powersprints auch bis zu 69 km rein elektrisches Fahren möglich. Der Einsteigesspreis soll rund 146.000 Euro betragen. AUTO ZEITUNG-Redakteurin Leslie Schraut hatte bereits die Gelegenheit, sich den BMW M5 Touring persönlich anzuschauen und stellt den neusten Vertreter der M GmbH im Video im Detail vor!

