Der BMW M3 der Baureihe E46 gilt unter Fans mit seinem bis 8000 Touren drehenden Reihensechser als einer der besten Bayern-Sportler überhaupt. Wer noch mehr Zylinder haben wollte, musste schon zum Nachfolger mit V8 greifen. Der V10 des BMW M5 (E60) wiederum blieb der Mittelklasse zeitlebens vorenthalten. Bis jetzt, denn der niederländische BMW-Fachbetrieb Pro Car Zwolle hat das Fünfliter-Aggregat in einen E46er M3 geschuhlöffelt und damit ungeahnte Kräfte freigesetzt. So dreht die Kurbelwelle nicht nur noch etwas williger, sondern überträgt dabei sensationelle 507 PS (373 kW) statt der ursprünglichen 343 PS (252 kW) auf das Getriebe. Damit die Gangwechsel möglichst effizient ohne Schlupf in Dauerschleife gelingen, übernimmt ein ultraflinkes DCT-Getriebe den Kraftschluss.

Youtuber AutoTopNL ließ sich die Chance nicht nehmen und jagte den Frankenstein-M3 nach bewährtem Schema über die Autobahn. Wegen des unvergleichlichen Zehnzylinder-Sounds und der hyperaktiven Tachonadel ist das Ergebnis gleich doppelt sehenswert. Im Video unten zeigt sich außerdem, was der BMW in Sachen Vmax so draufhat. Im Video oben fährt AUTO ZEITUNG-Testchef Michael Godde den BMW XM. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

