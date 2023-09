Wer hat beim Dragrace die Nase vorn: BMW M3 CS oder BMW M4 CSL? In beiden Sportlern kommt ein 3,0-l-Sechszylinder-Biturbo mit 550 PS (405 kW) und 650 Nm Drehmoment zum Einsatz. Laut Datenblatt kommt der M3 CS auf ein Kampfgewicht von 1765 kg und der M4 CSL auf 1625 kg. Doch der Hersteller schreibt dem M3 einen um 0,3 s schnelleren Sprint von null auf 100 km/h zu, denn er profitiert von seinem M xDrive-Allradantrieb. Was die beiden Kontrahenten auf dem Track aus sich herausholen und wer am Ende der Sieger bei CarWow ist, zeigt das Video unten. Im Video oben nimmt Leslie & Cars einen genauen Check beim BMW M4 CSL (2022) vor. Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

BMW M3 CS/BMW M4 CSL im CarWow-Video: