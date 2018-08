Spektakuläre Verfolgungsjagd in Deutschland

Die wohl spektakulärste und gefährlichste Verfolgungsjagd in Deutschland lieferte sich ein Audi-Fahrer mit 24 Polizeiautos und einem Hubschrauber. Mit über 200 Sachen raste der Flüchtige durch halb NRW und entkam in den Niederlanden. Zwischendurch hat er noch getankt.

Solche Stories kennt man nur aus Hollywood-Filmen oder Videospielen wie GTA oder Need for Speed. In einer Nacht im September 2015 wollte die Polizei in Düsseldorf einen verdächtigen Audi kontrollieren. Anstatt zu stoppen, trat der Fahrer aufs Gas und lieferte sich nach kurzer Zeit mit 24 Polizei-Autos und einem Hubschrauber im Gefolge eine halsbrecherische Verfolgungsjagd durch halb NRW. Die Fluchtroute führte über acht Autobahnen (A 57, A 46, A 43, A 44, A 40, A 61, A 52) an den Städten Kaarst, Köln, Wuppertal, Bochum, Duisburg und Mönchengladbach vorbei, bis der mit mehreren Männern besetzte Audi kurz hinter der niederländischen Grenze bei Tefelen entkommen konnte. Wie eine Polizeisprecherin zu verstehen gab, sei diese Verfolgungsjagd kein Spaß gewesen, da der Fahrer rücksichtlos mit deutlich mehr als 200 km/h gefahren sei. Vermutlich handele es sich bei dem Audi um einen RS4 oder RS6, der mit über 400 PS den Streifenwagen in puncto Leistung deutlich überlegen war.

Irre Verfolgungsjagd mit der Polizei NRW