Der BMW iX3 als erster Vertreter der „Neue Klasse“ ist das größte Zukunftsprojekt der Bayern. Als erstes Produkt auf Basis der neuen 800-Volt-Architektur soll der elektrische BMW iX3 mit kurzen Ladezeiten und Reichweiten von über 800 km die Marke in eine neue Ära führen.

Ob das neue Aushängeschild von BMW zum Preis ab 68.000 Euro überzeugen kann, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Michael Godde im Video!

