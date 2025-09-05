close
Alle Infos zum BMW iX3

BMW iX3 (2025): Der Gamechanger im Check

Jan Becher Videoredakteur
Michael Godde Leitung Test & Sonderaufgaben
Der BMW iX3 als erster Vertreter der „Neue Klasse“ ist das größte Zukunftsprojekt der Bayern. Als erstes Produkt auf Basis der neuen 800-Volt-Architektur soll der elektrische BMW iX3 mit kurzen Ladezeiten und Reichweiten von über 800 km die Marke in eine neue Ära führen.
Test im Video Reichweiten-Test (2025)
Acht E-Autos im Reichweiten-Check 700 km und mehr ohne Nachladen?

Ob das neue Aushängeschild von BMW zum Preis ab 68.000 Euro überzeugen kann, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Michael Godde im Video!

