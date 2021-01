2021 feiert BMW 20 Jahre iDrive. Das revolutionäre Bedienkonzept mit Dreh-Drück-Steller gab 2001 im damals umstrittenen BMW 7er (E65) seinen Einstand und geht im Jubiläumsjahr 2021 mit dem BMW iX in ein neues Zeitalter. Anlass genug, die beiden Fahrzeuge in einem launigen Video aufeinandertreffen zu lassen. Seine Premiere hat die neueste BMW iDrive-Generation auf der digitalen CES 2021. Mehr zum Thema: Das ist der BMW iX

